Gemma Galgani è tornata a Uomini e Donne. La dama torinese è stata una delle protagoniste indiscusse della prima registrazione della nuova edizione, avvenuta giovedì 27 agosto 2020. Alla corte di Maria De Filippi Gemma ha ritrovato il 26enne Nicola Vivarelli, con il quale c’è stata un’accesa discussione. I due hanno litigato furiosamente – come riporta il Vicolo delle news – per via dell’allontanamento che c’è stato durante l’estate. La Galgani si è allontanata dall’oggi al domani, lasciando senza parole il suo giovane corteggiatore. Ma la 70enne, come spiegato nel corso della puntata, è completamente sparita per potersi fare il lifting in tranquillità. Gemma si è infatti recata lo scorso luglio in una famosa clinica romana per dare una rinfrescata al suo volto. Ovviamente seguita dalle telecamere della redazione del dating show, che da sempre crede molto nella Galgani.

Gemma Galgani rifatta e lontana dal corteggiatore Nicola Vivarelli

Gemma Galgani più bella grazie al litfing. Ma più che mai lontana dal suo ultimo corteggiatore, il 26enne Nicola Vivarelli. Nella prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne i due hanno avuto un confronto di fuoco. Lui ha mostrato una certa delusione per il comportamento della donna mentre a detta della dama sarebbe tutta colpa di Sirius che, dopo l’emergenza Coronavirus, non ci avrebbe mai provato davvero. Non solo: secondo Gemma lo scopo di Nicola sarebbe stato quello di prenderla in giro, esibirla come un trofeo davanti a famigliari, amici e pubblico. E secondo la Galgani alcuni messaggi di Nicola sarebbero stati in realtà scritti dalla mamma, perché decisamente strutturati meglio. Insomma, Gemma pronta a dimenticare Nicola? Non proprio, perché quando Valentina ha chiesto un ballo al ragazzo la Galagani è letteralmente sbottata…

Gemma Galgani gelosa dopo il ballo tra Nicola e Valentina

Nella prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne Nicola e Valentina si sono concessi un ballo mandando su tutte le furie Gemma Galgani. Quest’ultima ha attaccato Valentina sostenendo che da mesi ci prova con Nicola. La romana ha però chiarito che c’è stato solo qualche scambio di battute via Instagram senza importanza. Sarà forse questo l’inizio di un nuovo focoso triangolo amoroso?