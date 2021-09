UeD Giorgio Manetti attore: il video e dettagli sul film

Giorgio Manetti torna a far parlare di sé. L’ex compagno di Gemma Galgani e volto molto amato di Uomini e Donne Trono over ha comunicato nelle ultime ore ai fan una news molto importante. Già da tempo ‘Il Gabbiano‘ aveva annunciato ai suoi fan una grande novità.

Tra i progetti che il fiorentino aveva in serbo c’era anche il cortometraggio A Killer for a friend. In questo caso Giorgio ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore e di attore. E nelle ultime ore è uscita una piccola anteprima su Youtube.

Come si vede nel video, Manetti recita in lingua inglese. Una cosa questa che per lui è più stimolante e rende maggiormente fruibile il prodotto anche su mercati internazionali. In passato uscirono alcuni spoiler che riguardavano proprio questo progetto, e la notizia anche in quel caso fece il giro del web.

Giorgio, infatti, grazie alla lunga partecipazione a Uomini e Donne è riuscito a farsi amare ed apprezzare da un folto seguito di fan. Che, nonostante l’addio al programma, non lo hanno mai abbandonato. Anzi. Finalmente il giorno della pubblicazione del video su Youtube è arrivato e Giorgio ha fatto il suo annuncio sui social.

Come spiega nel suo post, la trama del cortometraggio è incentrata sulle vicende di due amici. La produzione del corto è stata fatta da Marco Becagli, mentre la regia è di Domenico Costanzo. Questo non è l’unico progetto cinematografico a cui ha partecipato Manetti.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha infatti ricoperto un ruolo anche in ‘Uno strano weekend al mare‘. In questo film, al fianco di Giorgio recita anche un altro volto molto amato dai telespettatori di Canale 5 e di Uomini e Donne. Tra gli attori c’è anche Sossio Aruta.

L’ex calciatore, dopo essere uscito dal programma di Maria De Filippi con Ursula Bernardo, ha calcato la scena partecipando prima a Temptation Island con la sua compagna e successivamente al Grande Fratello Vip. L’ex dama e l’ex cavaliere hanno una figlia di nome Bianca, frutto del loro grande amore.