Sossio Aruta presto al cinema. Con lui un ex di Gemma Galgani

L’ex cavaliere del Trono over svela alcuni dettagli del suo ruolo nella pellicola cinematografica che lo vede coprotagonista

Sossio Aruta, ex protagonista del parterre maschile di Uomini e Donne Trono over, ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo account Instagram che ha fatto molto piacere ai fan. L’ex cavaliere del dating show di Canale 5 sta girando un film.

Il compagno di Ursula Bennardo, da cui ha avuto la piccola Bianca, è pronto per approdare al cinema con ‘Uno strano weekend al mare’. “Prossimamente al cinema, ciak si gira” ha scritto l’ex calciatore a commento di uno scatto ripreso sul set durante una concitata operazione.

L’ex cavaliere infatti interpreta il ruolo di un malvivente. Nelle immagini pubblicate lo si vede mentre prende in ostaggio una donna, minacciando con un’arma da fuoco chi gli sta davanti. L’ex calciatore, però, non ha dato ulteriori dettagli su quello che sarà il suo personaggio.

Sossio ha anche condiviso con i suoi fan la locandina del film, dove sono presenti anche i volti degli altri co-protagonisti. La commedia è stata scritta da Alessandro Ingrà e Marco Frosini nel 2013, poi modificata nel tempo. A causa della pandemia le riprese si sono prolungate.

Il primo ciak si è visto nel marzo del 2021. Le location scelte per girare le scene del film si trovano in Toscana, tra Pistoia, Vada e Valdarno. Il film è una commedia con dei risvolti thriller. Quattro scapoli di mezza età decidono di passare un fine settimana al mare nella speranza di fare nuove conoscenze.

Il gruppo incontra quattro ragazze, ma invece che una bella avventura amorosa, i quattro dovranno verdersela con dei malviventi, che gli farà vivere più di un momento di paura. Nel cast del film c’è anche un altro noto personaggio di Uomini e Donne.

Anche Giorgio Manetti, ex storico fidanzato di Gemma Galgani, fa parte del cast di ‘Uno strano weekend al mare’. Inutile dire che la notizia ha portato molta curiosità tra i fan del programma di Maria De Filippi, che ora vogliono proprio vedere come saranno i due ex cavalieri sul set.

Ma c’è anche chi sui social non aspetta tempo per ironizzare, dicendo che ora manca pure che partecipi Gemma Galgani, così il cast è completo.