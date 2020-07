Sossio Aruta, alimenti ai figli: “Fine dell’incubo. Zequila sciacquati la bocca”

Sossio Aruta festeggia con il coltello tra i denti: è stato assolto a riguardo della vicenda giudiziaria sul mantenimento dei propri figli (fatto che risale al passato). Una bella notizia per il calciatore che, però, non ha dimenticato i detrattori che lo hanno pungolato sulla vicenda. Tra questi Antonio Zequila, che aveva riproposto il tema durante il Grande Fratello Vip 4. Ed è proprio all’attore che Sossio si rivolge oggi, con un post di fuoco veicolato sui propri profili social. “Divento un animale feroce… Dedicato a te Antonio Zequila, sciacquati la bocca. Fenomeno”, ha tuonato il ‘Re Leone’, dopo aver dichiarato che nessuno si deve permettere di porre dubbi sulla sua figura di padre. Per quel che invece riguarda la questione “mantenimento dei figli”, l’assoluzione è stata accolta da Sossio come la “fine di un incubo”.

Sossio Aruta furioso con Zequila

A dare la notizia della dell’assoluzione di Sossio è stato il quotidiano Il Resto del Carlino che ha citato fonti giudiziarie spiegando che il mancato versamento di Aruta è stato ritenuto un ‘fatto tenue’. Anche perché l’ex cavaliere di Uomini e Donne, come già spiegato in passato, dopo aver affrontato un periodo non brillante dal punto di vista economico, ha provveduto a rimettersi in regola una volta risollevatosi. La questione, aggiunge il calciatore nel post social, lo ha fatto parecchio soffrire. Per quel che riguarda lo scontro con l’ex gieffino Antonio Zequila, è opportuno ricordare che tra i due uomini le ruggini sono cominciate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo un primo momento in cui sembrava che andassero d’amore e d’accordo, sono emerse frizioni sempre più dure protrattesi fino ad oggi.

Antonio Zequila: fine dell’amore con Marina, al suo fianco una modella

Zequila, dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, ha avuto parole poco concilianti per gran parte dei suo ex coinquilini nel reality. Inoltre, dopo essersi professato innamoratissimo di Marina, sua ragazza all’epoca dello show di Canale 5 (addirittura si è parlato di proposta di matrimonio), ha iniziato una nuova relazione con una donna più giovane che di professione fa la modella. Sulle cause dell’addio a Marina ne ha parlato con il settimanale Vero, descrivendo una situazione “stantia“, che si è avviata su un binario morto.