Colpo di scena nella vita privata di Antonio Zequila. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è finita la storia d’amore tra l’attore napoletano e la dentista Marina. I due erano a un passo dalle nozze ma dopo che la donna ha rifiutato la proposta di matrimonio Zequila ha deciso di interrompere questo rapporto, durato ben sei anni, e andare avanti. Oggi il 56enne è felice e sereno accanto a una nuova fiamma, una modella più giovane che conosce da anni e che ha ritrovato solo di recente. Una ragazza di cui Er Mutanda, per ora, preferisce non rivelare l’identità. Del resto è un legame ancora agli inizi ma già pronto a diventare importante e a far discutere. Zequila ha infatti ammesso al settimanale Vero che in futuro potrebbe partecipare a Temptation Island Vip con la nuova dolce metà. L’interprete ha confidato che c’è stato un contatto con la produzione. Al momento quindi nulla di certo: di sicuro Zequila non prenderà parte all’edizione condotta da Filippo Bisciglia e in partenza il prossimo 2 luglio. È più probabile che il suo nome sia in lizza per la versione condotta da Alessia Marcuzzi e in partenza su Canale 5 il prossimo autunno.

Antonio Zequila e Marina si sono lasciati: chi è la nuova fidanzata

“Sto vivendo una situazione nuova, con una ragazza che conoscevo già da un po’. Se sono rose, fioriranno. È una modella, più giovane di me. La gioventù alimenta la saggezza. In amore non ci sono divari generazionali. Conta solo stare bene insieme”, ha fatto sapere Antonio Zequila alla rivista Vero. “Marina? Quando le situazioni diventano stantie o finiscono, meglio recidere i rami. Se i rami non danno più frutti, meglio cercare un albero nuovo, così diventa più produttivo. Adesso accanto a me c’è un nuovo amore. Chi mi ama mi segua”, ha aggiunto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. “Temptation Island Vip? C’è stato un contatto. Vedremo che succede. Amo il mare. Amo la Sardegna. Io il costume l’ho già preparato…”, ha ribadito.

Antonio Zequila è diventato conte: una improvvisa eredità

Intanto nei giorni scorsi Antonio Zequila è diventato conte. L’ex gieffino ha avuto in eredità dall’ultimo membro della famiglia De Lutti alcuni titoli nobiliari, dei terreni e un castello situato in Lombardia. Il nonno di Antonio – Raffaele Zequila – era figlio di un nobile ma non era stato riconosciuto perché nato da una relazione extraconiugale ed era così finito in orfanotrofio. Come rivelato dall’attore, l’ultimo della famiglia De Lutti si è ricordato di questa storia prima di morire e ha lasciato tutto in eredità ad Antonio e al cugino Raffaele, di professione avvocato. Ma la faccenda è work in progress: Zequila ha spiegato che il parente sta facendo tutti i controlli burocratici per capire se ci sono presunti debiti, pendenze o nodi irrisolti.