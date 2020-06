Nuova vita per Antonio Zequila. Dopo l’esperienza all’ultima edizione del Grande Fratello Vip l’attore 56enne è diventato conte. Proprio così: l’ex gieffino ha avuto in eredità dall’ultimo membro della famiglia De Lutti alcuni titoli nobiliari, dei terreni e un castello situato in Lombardia, più precisamente nella provincia di Como. Come è potuto succedere? Semplice: il nonno di Antonio – Raffaele Zequila – era figlio di un nobile ma non era stato riconosciuto perché nato da una relazione extraconiugale ed era così finito in orfanotrofio. Come rivelato dall’interprete al settimanale Di Più l’ultimo della famiglia De Lutti si è ricordato di questa storia prima di morire e ha lasciato tutto in eredità ad Antonio e al cugino Raffaele, di professione avvocato. Una volta superata l’emergenza Coronavirus Zequila si è recato a San Fermo della Battaglia per visitare il castello ereditato. Al momento però la faccenda è work in progress: Antonio ha spiegato che il cugino sta facendo tutti i controlli burocratici per capire se ci sono presunti debiti, pendenze o nodi irrisolti. Insieme al castello e alla villa i cugini Zequila hanno ereditato pure delle proprietà in Brasile e alcuni conti correnti.

Antonio Zequila cambia vita dopo il Grande Fratello Vip

Se tutti i documenti e i conti saranno in regola Antonio Zequila andrà a vivere presto nel castello ereditato dalla famiglia De Lutti. L’attore vorrebbe trasformalo in una struttura destinata ad aiutare e accogliere chi ha perso tutto a causa del Coronavirus ed è in difficoltà. Zequila vorrebbe dedicarsi soprattutto alle persone che non hanno più una famiglia, che non hanno più un lavoro o che sono semplicemente anziane e non hanno nessuno su cui contare. Zequila vorrebbe intitolare la struttura al padre, Giovanni, e al nonno Raffaele. Al di là di questo progetto Antonio non è intenzionato a lasciare il mondo dello spettacolo: a breve inizierà a girare un thriller a Torino mentre sta lavorando ad un film tutto suo, che lo vede coinvolto anche come produttore esecutivo. Intanto l’ex dell’Isola dei Famosi non perde occasione per punzecchiare i suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip, con i quali non ha mantenuto alcun rapporto…

Zequila ancora contro Adriana Volpe e gli altri del GF Vip

“I concorrenti del Grande Fratello Vip parlano di me perché altrimenti sarebbero già finiti nel dimenticatoio. Recentemente hanno organizzato una cena, tutti insieme, e hanno fatto notizia solo perché è stata notata la mia assenza. Altrimenti nessuno se li sarebbe filati. Io, quando si è concluso quel programma, il giorno seguente ho iniziato a guardarmi in giro per fare altro. Non vivo nel passato”, ha dichiarato Antonio Zequila. “Fare pace con Adriana Volpe? Non c’è stata occasione. Io l’ho davvero conosciuta anni fa e ci siamo ritrovati nella Casa. Mi ha dato fastidio che abbia messo in dubbio la mia sincerità. Io non mento mai. Tutto quello che dico, anche se è scomodo, è sempre vero”, ha aggiunto.