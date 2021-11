UeD news, Giorgio: “La prima volta che ho fatto l’amore con Gemma…”

Giorgio Manetti svela cos’è accaduto la prima volta che ha fatto l’amore con Gemma Galgani. Non solo, ammette di aver declinato il recente invito della redazione. In una nuova e lunga intervista su Fanpage.it, il Gabbiano torna indietro nel tempo e rivive tutto il periodo trascorso a fianco della dama torinese, ancora protagonista di Uomini e Donne. Tina Cipollari accusa sempre Gemma di essere propensa al contatto fisico con un uomo, soprattutto se più giovane. L’opinionista, soprattutto, ha puntato il dito contro la dama, affermando che con Giorgio si è concessa subito.

Con Costabile, invece, non ha neppure accettato di fare un viaggio. Su questo punto, ci tiene a dire la sua il diretto interessato, colui che ha vissuto quel momento, Giorgio. Quest’ultimo smentisce le parole di Tina, facendo notare che “non è vero che si è concessa subito”. Hanno trascorso la loro prima notte d’amore dopo tre volte che si sono visti. Ricorda che si trovavano nel suo albergo e cos’è accaduto subito dopo, tra romanticismo e passione.

“La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma: “Ecco Gemma, questo è per te”. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato”

Manetti era innamorato di Gemma e tra loro c’era una grandissima attrazione fisica. Ancora oggi, dopo anni, c’è chi gli chiede come ha fatto a condividere il letto con lei. Guarda queste persone, i loro partner e poi risponde: “Io mi chiedo come cavolo fai tu ad andare con quell’elemento”. Riserva vari complimenti alla Galgani, facendo notare che “due gambe belle” e un “bel portamento”.

Ricorda la femminilità della dama torinese, da cui “non si scappa”. Magari una ragazza di 30 anni si muove in un modo che a lui non fa alcun effetto, precisa. Nel programma di Maria De Filippi, giungevano varie donne per corteggiarlo, ma lui continuava a essere attratto solo da Gemma, che non solo aveva femminilità, ma anche personalità.

Ha poi lasciato la trasmissione perché aveva notato, sebbene non ne capisca i motivi, “un atteggiamento ostile nei miei confronti da parte del pubblico e degli opinionisti”. Pertanto, ha deciso di andare via e concludere così la sua esperienza. Torna a parlare di Isabella Ricci e del fatto che la incontrerebbe volentieri “per un caffé o una cena”.

“Se vuole, può contattarmi tramite social e le rispondo”, dichiara Giorgio Manetti. Ma non risparmia Gianni Sperti, che non ha trovato carino il fatto che Isabella abbia proposto un incontro con lui.

“Ci manca solo che si metta a dirmi con chi devo prendere un caffè. Stiamo parlando di Gianni Sperti, non è che devo commentare quello che dice. Non ce n’è bisogno. Può dire quello che vuole e credo che non riguardi molto né a me, né a Isabella”

Inoltre, Giorgio ammette di non vederci chiaro sul fatto che Gemma si ritenga offesa dal fatto che qualcuno possa dire qualcosa sul suo conto, come in questo caso Isabella. Ricorda quando la Galgani si lamentava continuamente nello studio di Uomini e Donne e un giorno ha perso la pazienza, facendo un’esternazione poco carino sull’aspetto intimo.

Oggi Manetti ammette che era “esasperato”, non capiva più qual era la vera Gemma. Se la incontrasse ora per lui sarebbe un piacere trascorrere del tempo insieme, ma “ciò che è stato, è stato”. Può perdonare, ma non dimentica. Non si sono né più sentiti, né più visti. Nonostante tutto, non prova risentimento nei suoi confronti, perché è convinto che la dama fuori sia un’altra persona.

I ritocchini, però, secondo Giorgio poteva evitarli: per lui hanno rappresentato “una piccola delusione”. Con Tina Cipollari è rimasto, com’è già stato reso noto più volte, è rimasto in buoni rapporti. Ed ecco che, a questo punto, Manetti confessa che la redazione l’ha contattato per chiedergli se avesse intenzione di replicare.

Li ha ringraziati, declinando però l’invito: “Sinceramente non ne vedo la necessità”. Anche se un giorno dovesse tornare nello show di Maria De Filippi, non lo farebbe come partecipante.