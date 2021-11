Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne, lo ha messo in chiaro per l’ennesima volta in una nuova intervista oggi. Da qualche settimana il suo nome è rispuntato nello studio, anche se in effetti non è mai andato via del tutto. Con Gemma Galgani sempre protagonista si continua a parlare, di tanto in tanto, anche del gabbiano George. Di recente si è vociferato del possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne per Isabella Ricci, ma così non è. Superguida Tv ha intervistato l’ex Cavaliere, che ha parlato anche di Gemma. Innanzitutto ha chiarito di non aver mai detto di voler tornare nel programma, ma è stata una deduzione sbagliata da parte di qualcuno.

Giorgio non vuole tornare a Uomini e Donne, avrebbe conosciuto Isabella nel caso fosse ancora nel parterre, ma così non è. Oggi escluderebbe quasi del tutto il ritorno: “Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante”. Il motivo è legato all’esperienza che ha avuto, che non sempre è stata allegra e positiva visti tutti gli attacchi che ha ricevuto. A proposito di Isabella Ricci, invece, ha detto:

“Penso che Isabella sia una bella signora, con un certo stile ed una buona educazione (per me fondamentale) con la quale scambierei volentieri due chiacchiere ed un caffè, lontano dai riflettori della tv. Apprezzo molto il fatto che Isabella abbia detto in studio che ha seguito la mia vicenda a UeD e che lei avrebbe fatto ovviamente una scelta diversa. Persona lungimirante ed anche un po’ sognatrice, come me del resto”

Giorgio ha seguito il programma negli ultimi tempi e ha notato che anche Isabella si sta difendendo da ripetuti attacchi, che arrivano puntuali e a volte possono sembrare campati per aria. Anche lui era bersagliato in studio e si domanda come fa Isabella a resistere ancora. Infine ha specificato: “No, non ho mai contattato la redazione per una puntata speciale”. Per quanto riguarda le mosse social di Giorgio verso Isabella ha ulteriormente fatto chiarezza: non ha bombardato di like nessuno. Ne ha messi alcuni, ha spiegato, ma non si sono mai sentiti via messaggio.

Non potevano mancare le domande sulla sua ex frequentazione, Gems: Giorgio Manetti ha affossato ancora una volta Gemma Galgani. A distanza di anni si è fatto un’idea ben precisa di lei nel programma e spesso ha l’impressione che usi strategie:

“Gemma farebbe bene a non parlare di ‘strategie’, che secondo me conosce molto bene. Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma ma senza sostanza. Se Gemma fosse stata veramente interessata in me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio”

Giorgio ha anche difeso Costabile, ritenendolo un uomo riflessivo, maturo e che va dritto al sodo. Lui ha condiviso l’invito a Sharm a Gemma, un modo per conoscersi nella vita reale lontano dalle telecamere, senza perdere tempo. Un invito rifiutato dalla Galgani. A questo punto Giorgio ha spiegato perché Gemma non va via da Uomini e Donne, secondo lui:

“Come oramai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta ci sia un qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti o, più esattamente, di uscire da quello studio. Lo scopriremo solo vivendo, ai posteri il giudizio”

Giorgio Manetti ha detto “no” al Grande Fratello Vip: il motivo

Infine, Giorgio ha spiegato perché non ha partecipato al GF Vip. Ha spiegato di aver avuto una cordiale conversazione con Signorini e il suo staff, ci ha dormito su e poi ha deciso di rifiutare. Li ha ringraziati per averlo preso in considerazione come concorrente, ma non se l’è sentita: