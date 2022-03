Uomini e Donne, lacrime e ritorni: Tina colpisce ancora, anticipazioni

Anche questa settimana Lorenzo Pugnaloni è corso in aiuto di chi è a caccia di anticipazioni su Uomini e Donne. Ieri c’è stata una nuova registrazione e anche oggi i protagonisti saranno in studio per raccontare come procedono le loro frequentazioni. Eppure, leggendo le anticipazioni, sembra che sia il Trono Over sia il Trono Classico siano in una fase di stallo, quasi. Le news che arrivano dallo studio si somigliano spesso, nonostante tra una registrazione e l’altra passi una settimana. Per esempio: cosa succederà tra Ida e Alessandro a Uomini e Donne?

Anche nella registrazione di ieri non ci sono stati passi avanti fra i due. Sono ancora in attesa di trascorrere insieme un weekend a Palermo, la città d’origine di lei. Pare lo avessero programmato ma lo hanno rimandato, forse a questo fine settimana. Si scoprirà dunque nelle registrazioni della prossima settimana se passare del tempo in Sicilia sarà utile a dare una svolta nel loro rapporto, che va avanti ormai da settimane ma con più bassi che alti. Intanto Pinuccia è finita in lacrime per Tina Cipollari, anche ieri.

Le anticipazioni sull’ultima registrazione, arrivate dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, hanno rivelato che c’è stato un nuovo scontro tra l’opinionista e Pinuccia. Anzi, La Pinuccia, che anche stavolta evidentemente non ha retto le critiche di Tina e ha pianto. Anche le anticipazioni sul trono di Matteo Ranieri hanno ancora una volta come protagonista Federica: è tornata. Il tronista sta conoscendo nuove ragazze dopo l’addio di Denise e la maretta con Federica. Con quest’ultima è arrivato persino a dire di non averla pensata durante la sua assenza, quindi l’ha eliminata e lei ha abbandonato lo studio.

Matteo però non era convinto di perderla e così l’ha raggiunta a casa per riportarla in studio. Nella registrazione di ieri Maria ha mostrato l’esterna di Matteo e Federica a casa di lei e c’è stato il suo ritorno nel programma. C’è stato un battibecco tra Federica e Valeria. Luca invece è uscito con Lilli e Soraia. Cosa aspettarsi dalla registrazione di oggi? Si scoprirà nelle prossime ore con le nuove anticipazioni di Uomini e Donne!