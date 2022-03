Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi! Come accade da mesi e mesi, i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over si ritrovano in studio per due giorni consecutivi per registrare le puntate. A distanza di poche ore qualcuno può anche cambiare idea su decisioni prese il giorno prima ed è il caso di Matteo Ranieri. Il ragazzo sembra sempre più confuso e forse il ruolo di tronista non è del tutto adatto a lui. O forse non è ancora scesa la persona adatta, che gli faccia perdere la testa e lo convinca a gettarsi del tutto nella conoscenza. Sembrava esserci riuscita Federica Aversano, ma c’è qualcosa che ancora lo frena.

Ieri Matteo ha eliminato Federica. La corteggiatrice non ha preso parte a diverse registrazioni per dei problemi di salute e poi personali. Durante la sua assenza, però, Matteo non ne ha sentito la mancanza: questo ha lasciato intendere nella registrazione di ieri. A quanto pare ci ha già ripensato. Lorenzo Pugnaloni ha fornito tutte le anticipazioni su Matteo e Federica sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Federica non era presente in puntata, ma Maria De Filippi ha mostrato il confronto che c’è stato dopo l’eliminazione di ieri. Matteo aveva raggiunto la sua corteggiatrice infatti. Oggi Matteo ha detto che il suo percorso senza Federica non avrebbe senso e che quindi andrà a riprenderla. Prosegue ancora senza colpi di scena il percorso del suo amico e collega, Luca Salatino. Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne si è parlato di un’uscita tra Luca e Miriam, che ha visto per la seconda volta. Pare si siano trovati bene e che si siano divertiti insieme. Nel suo percorso però ci sono ancora Lilli e Soraia.

Per quanto riguarda le anticipazioni sugli Over di Uomini e Donne, invece, è trapelato che Gemma Galgani si è dichiarata a Franco. Si sono seduti al centro dello studio e lei ha palesato il suo interesse, ma non sono usciti insieme. Franco non ricambia: non è interessato a Gemma. Ida e Alessandro hanno litigato ancora: il motivo? Le paure della Platano. Armando è intervenuto e c’è stata una lite con Alessandro, che ha lasciato lo studio. Ida lo ha raggiunto dietro le quinte e sono tornati insieme in studio, hanno chiarito e hanno ballato insieme.