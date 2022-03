UeD anticipazioni, Ranieri: l’addio a Federica crea dubbi, Maria interviene

Nuova registrazione di Uomini e Donne, quella avvenuta oggi pomeriggio, martedì 1 marzo 2022. Le anticipazioni rivelano che Matteo Ranieri ha preso una decisione su Federica Aversano che ha fatto parecchio discutere. Innanzitutto, Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover svela che Matteo ha confessato in studio di non aver pensato alla corteggiatrice nel periodo in cui è stata assente. Probabilmente ha così capito di non sentire la sua mancanza e, dunque, che per lui non sarebbe la ragazza giusta.

Va segnalato che la Aversano non ha preso parte a diverse registrazioni, di recente, per motivi di salute. Ed è stato in questo arco di tempo che Ranieri ha preso la decisione di eliminare Federica! Quando ha ascoltato il pensiero del tronista, la corteggiatrice ha deciso di lasciare lo studio. Martellato da pensieri e paranoie, Matteo ha poi scelto di raggiungerla dietro le quinte e non è più rientrato in studio. A farlo riflettere, ancora una volta, ci ha pensato Maria De Filippi.

Non è la prima volta che la conduttrice porta il tronista a ragionare sulle sue decisioni. In difesa di Federica è intervenuta Soraya, corteggiatrice di Luca Salatino. Quest’ultima ha fatto notare che le parole di Ranieri hanno colpito profondamente la Aversano, la quale pare stesse per scoppiare a piangere. “Tutti in studio se ne sono accorti”, si legge.

Hanno preso la parola sulla questione anche Luca, diventato suo grande amico, e Gianni Sperti. Il tronista romano ha ammesso di essere perplesso sul comportamento del collega. Non riesce a capire il suo comportamento. L’opinionista, invece, è convinto che Matteo non abbia le idee chiare. Nel frattempo, si sa che sta continuando a conoscere Valeria, con cui in esterna si è scambiato un braccialetto e una felpa.

Dopo il caos scoppiato con l’improvvisa uscita di scena di Denise Mingiano, Ranieri si è ritrovato in una situazione abbastanza scomoda. Maria gli ha proposto di riflettere sul suo percorso nel programma e lui poi ha accettato di far scendere altre corteggiatrici.

Intanto, Luca prosegue il suo percorso con Lilli e tra loro è scattato un bacio. Soraya, in studio, si è arrabbiata di fronte alla clip. Per quanto riguarda il Trono Over le anticipazioni di UeD segnalano che Gemma Galgani ha chiesto di poter sistemare un lettino per massaggi in studio e ne ha fatto uno a Franco.

Non c’è ancora serenità tra Ida Platano e Alessandro, i quali hanno discusso. La dama di Brescia non si fida del cavaliere completamente, ma hanno comunque ballato insieme. Inoltre, hanno deciso di trascorrere questo weekend insieme.