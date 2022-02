Nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Ieri c’è stata una registrazione, i protagonisti sono tornati in studio e presto andrà in onda ciò che è successo. Come sempre, anzi ormai spesso e non più sempre, alcuni presenti tra il pubblico hanno fornito delle anticipazioni alle pagine che si occupano di Uomini e Donne, e non solo. Anche oggi ad aggiornare gli appassionati degli spoiler è stato Lorenzo Pugnaloni, che cura la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Sono pillole di quanto successo, le anticipazioni non descrivono per filo e per segno quanto è successo. Niente non è, però: il pubblico se lo farà bastare.

Le prime news riguardano il trono di Matteo Ranieri: Federica è ancora assente. La ragazza manca dalle registrazioni da quando è stata mandata a casa perché aveva la febbre. Aveva anche scritto una lettera molto bella al tronista, per cui difficile pensare che l’abbia eliminata. Anche perché lo avrebbero detto in studio, probabilmente. In un primo momento si è parlato di una negatività al Covid di Federica, però visto che la sua assenza si sta protraendo per più tempo non è da escludere che in seguito il tampone sia risultato positivo. Nulla di ufficiale o di certo, solo ipotesi per ora. Anche nella registrazione del giorno prima non c’era, ma si è parlato di un problema personale: forse per questo non c’era neanche ieri.

Non si sa quando tornerà Federica a Uomini e Donne, a questo punto è lecito domandarsi se tornerà. Il trono di Matteo è ricominciato, nel frattempo. Dopo aver perso Denise, il tronista ha accettato il consiglio di Maria De Filippi e ha fatto scendere nuove corteggiatrici. Ieri è uscito in esterna con una ragazza di nome Valeria, ma è uscito anche con un’altra ragazza che forse si chiama Nicole.

In attesa di scoprire cosa è successo a Federica, se e quando tornerà, ci sono anche anticipazioni di Uomini e Donne sul trono Over. Sui protagonisti più adulti non è trapelato tanto, ma qualcosa che riguarda invece una coppia che sta facendo molta fatica a formarsi. Ida e Alessandro hanno litigato ancora ed erano sul punto di chiudere. Un po’ come è successo nella puntata in onda oggi, Maria ha scelto di intervenire e li ha aiutati a riavvicinarsi con le sue parole. C’è stata una forte discussione tra Giuliana e Stefania.