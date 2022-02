UeD anticipazioni: Matteo accetta la proposta di Maria, Ida cade nel caos

Nello studio di Uomini e Donne è avvenuta una nuova registrazione oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. Da quanto è possibile capire dalle anticipazioni, ci sono state delle svolte per il Trono Classico e il Trono Over. Cos’è successo a Matteo Ranieri? Il pubblico ha visto il suo percorso subire dei duri colpi. Si è ritrovato improvvisamente senza corteggiatrici. Mentre Denise Mingiano ha proprio deciso di chiudere la sua esperienza nel programma, Federica Aversano ha scelto di tornare in studio per riprendere la sua conoscenza con Matteo.

La corteggiatrice, però, oggi non ha preso parte alla registrazione, secondo quanto rivela la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Probabilmente Federica ha ancora la febbre. La scorsa settimana non ha avuto la possibilità di entrare in studio poiché stava poco bene. Il tampone del Covid-19 era risultato negativo, ma ovviamente la Aversano ha preferito comunque tornare a casa. Pare, dunque, che la corteggiatrice stia ancora poco bene. Sembra che nessuno abbia dato spiegazioni in studio sulla sua assenza di oggi.

Nel frattempo, Ranieri è ormai deciso ad andare avanti. C’è chi pensava che solo due potevano essere le soluzioni: scegliere Federica o abbandonare lo show. Invece, ha accettato la proposta che gli aveva fatto Maria De Filippi. Quest’ultima, innanzitutto, gli aveva consigliato di riflettere un po’ sul suo percorso. Dopo di che, gli aveva proposto di far scendere altre corteggiatrici e così ha fatto. Infatti, le anticipazioni dicono che Matteo è uscito in esterna con una new entry. Dunque, nessuna scelta o abbandono.

Si tratterebbe di una ragazza bionda e tra loro ci sarebbe già una certa intesa. E il caos non manca tra i protagonisti del Trono Over. Come già si è potuto percepire in questi giorni, tra Ida Platano e Alessandro sono iniziati i problemi. Nel corso della registrazione di oggi, la dama ha ammesso di avere dei dubbi sul cavaliere. Nonostante ciò, quando ha saputo che un ragazzo è arrivato in trasmissione per conoscerla, ha preferito evitare di farlo scendere.

A questo punto, Ida e Alessandro si sono dati l’esclusiva. Ma secondo le anticipazioni di UeD, il giovane cavaliere non è apparso molto felice della cosa. Hanno raccontato che lui l’ha raggiunta a Brescia, però ha bisogno ancora di tempo per capire se le cose possono andare bene. In caso contrario, la loro conoscenza giungerebbe al termine.

Di fronte a queste parole, è stata la Platano a chiudere la frequentazione. Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per attaccarla su questa sua decisione. “Alla fine ha deciso di non voler più chiudere”, si legge. In mezzo a questa confusione, Gemma Galgani è stata protagonista con un video girato sulla sua giornata ideale con un eventuale fidanzato.

Ovviamente, Tina è intervenuta anche in questo caso, criticandola per aver indossato la lingerie sexy la sera. A difenderla ci hanno pensato Gianni Sperti e Ida. La Cipollari non si è fermata qui, tanto che ha attaccato nuovamente Pinuccia. Intanto, per Alessandro è scesa una nuova signora e la dama si è mostrata infastidita.

Infine, Luca Salatino è uscito con Soraya. Lilli non ha reagito bene, in quanto non è stata portata in esterna, al contrario della sua collega.