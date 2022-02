Uomini e Donne: Maria taglia la quasi rissa, Tina riduce Pinuccia in lacrime

Il brutto momento che ha visto protagonisti Diego Tavani e Armando Incarnato non è andato e non andrà in onda; la Cipollari attacca la dama

Scena tagliata a Uomini e Donne, quella della rissa sfiorata tra Armando Incarnato e Diego Tavani al centro studio. Il pubblico attendeva di assistere a questa brutta pagina del programma di Maria De Filippi, ma non è rimasto soddisfatto. Infatti, la redazione e la conduttrice hanno deciso di eliminare dalla messa in onda il momento violento. La conferma arriva oggi, in quanto la puntata ha preso inizio con la registrazione successiva. Perché hanno preso questa decisione? I telespettatori si chiedono il motivo, dopo aver assistito negli anni a momenti abbastanza tesi tra i partecipanti del programma.

Invece, non è la prima volta che accade un fatto del genere. Lo scorso anno, la trasmissione decise di tagliare la quasi rissa tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, sempre lui protagonista, dalla puntata andata in onda. È facile intuire il motivo. Indubbiamente il dating show del pomeriggio di Canale 5 ama regalare colpi di scena al pubblico. Ma lo scontro tra Armando e Diego pare sia stato estremamente eccessivo, al punto che Maria avrebbe preferito evitare di trasmetterlo e di far passare un brutto messaggio. Ma la richiesta potrebbe essere arrivata da qualcuno in particolare.

Le liti accese di certo non mancano in studio e negli anni sono diversi i personaggi che hanno quasi sfiorato la rissa. Questa volta, potrebbe essere stato uno dei protagonisti dello scontro, Armando o Diego, a chiedere di non mandare in onda questa scena. Già in passato, Tavani aveva espresso il desiderio di non far vedere al figlio il momento in cui era finito alla gogna dopo la sua mancata uscita con Ida Platano.

Di fronte alle forti accuse che aveva ricevuto, Diego aveva apertamente dichiarato che preferiva non mostrare la scena al figlio. E probabilmente, questa volta, la redazione ha accolto la sua richiesta. Potrebbe non esserci solo il volere di Tavani dietro questa decisione, ma anche la volontà del programma di non far passare un cattivo messaggio nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, Pinuccia piange dopo gli attacchi di Tina: Maria la consola

Di nuovo protagonista della scena Pinuccia. L’anziana signora non riesce a trattenere le lacrime quando Tina Cipollari si scaglia contro di lei. In queste ultime settimane, la dama 80enne non sta di certo ricevendo consensi da parte del pubblico. Anche Maria De Filippi l’aveva inchiodata nei giorni scorsi. Ma oggi l’opinionista ci va giù pesante e lei finisce per piangere.

La padrona di casa fa sedere al centro studio Alessandro, il quale vorrebbe delle scuse da parte di Pinuccia. Sono tanti coloro che sono convinti del fatto che la dama abbia maltrattato l’anziano cavaliere e tra questi c’è appunto Tina. Quest’ultima attacca duramente Pinuccia del Trono Over, certa che non si stia comportando bene con Alessandro.

Di fronte ai duri attacchi della Cipollari, la dama piange e ricorda le sofferenze che ha dovuto affrontare nella sua vita. L’opinionista non ci sta e se ne va dallo studio. A consolare Pinuccia ci pensa Maria. “Questa donna, com’è cattiva”, dichiara in lacrime la dama. “Mi sento male”, aggiunge.

La conduttrice prende la palla al balzo per consigliare alla donna di non dare importanza a ciò che dice la gente a casa. Infatti, Pinuccia si preoccupa proprio per ciò che potrebbero dire nel suo paese, Vigevano.

“Mi sento male per quello che dice Tina, potrei essere sua madre”, continua la dama. Ma Maria ha sempre le parole giuste: “Sarebbe brutto se Tina non dicesse quel che pensa solo perché tu hai 80 anni”.

Nel consolarla, la De Filippi si inginocchia addirittura a terra di fronte a lei. Alessandro corre in suo soccorso, mentre lei lo attacca: “Hai visto che brutta figura mi hai fatto fare?”. Niente sembra poter alzare il morale di Pinuccia.