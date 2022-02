UeD, Maria inchioda Pinuccia: De Filippi stronca la dama, studio in visibilio

Sembra che Pinuccia Della Giovanna non convinca Maria De Filippi a Uomini e Donne. La dama ha deluso non poco Alessandro, il quale si sfoga con i presenti in studio su quanto accaduto di recente. Scendendo nel dettaglio, il 91enne è rimasto male di fronte alla forte reazione che la dama ha avuto durante un loro confronto. Per arrivata all’allusione della conduttrice, bisogna fare prima un passo indietro. Il tutto ha preso inizio quando Pinuccia ha avuto problemi con il Green pass. Lei stessa ha spiegato, fortemente provata, di essere stata ‘cacciata’ dal treno perché ancora non aveva fatto la terza dose del vaccino anti Covid 19.

In studio non ha trattenuto le lacrime e ha chiaramente fatto capire di essersi vergognata per l’episodio. Dopo essere scesa dal treno, è salita su un taxi e si è recata a fare la terza dose, così da poter avere il Green pass completo e poter viaggiare senza problemi. Ma la domanda di Maria è sorta spontanea la scorsa settimana: perché non aveva ancora completato il ciclo di vaccinazione? Per via delle registrazioni del programma, non riusciva a trovare il momento giusto per andare. E già in questa occasione la De Filippi le ha fatto notare che è più importante il vaccino che la trasmissione.

Subito dopo questa puntata, tra Pinuccia e Alessandro del Trono Over è scoppiata la lite. L’anziano cavaliere ha fatto presente alla dama che avrebbe dovuto fare la terza dose del vaccino anziché assicurarsi di essere presente in studio nelle varie registrazioni. Le ha fatto notare vari dettagli che non tornavano e Pinuccia ha reagito malissimo. Gli avrebbe ordinato di stare zitto e questo ha infastidito non poco il 91enne, che è rimasto male.

Oggi in studio non vorrebbe confrontarsi di fronte a tutti con la dama e così Maria gli propone di recarsi dietro le quinte per risolvere i loro problemi. La padrona di casa, a un certo punto, lo fa rientrare e spiega ai presenti cosa sta accadendo lontano dalle telecamere. Pinuccia non vuole parlare con Alessandro e neppure vederlo. Gianni Sperti intuisce, così, che è davvero molto arrabbiata.

“No, è arrabbiata perché lui ha parlato pubblicamente e anche lei vuole farlo, sennò se ne va”

Queste sono inizialmente le parole della conduttrice. Pare che questo ragionamento di Pinuccia del Trono Over non convinca affatto la De Filippi. Al contrario, Sperti non ci vede nulla di male e crede che sia giusto permettere alla dama di spiegare pubblicamente la sua versione dei fatti. Ma Maria non è dello stesso parere.

“Sì, insomma! Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione”

A Uomini e Donne così Maria stronca Pinuccia. Traspare che la conduttrice abbia un sospetto sulla dama: è più interessata alle telecamere che ad altro? Il fatto che abbia rifiutato di confrontarsi con Alessandro in privato, prima di tornare in studio, sembra rappresentare per lei una conferma.

E anche per lo studio. Infatti, la reazione della conduttrice scatena un forte applauso. La sua stoccata, per molti telespettatori, avrebbe smascherato Pinuccia. Ovviamente non si può pensare che la dama possa avere chissà che doppi fini.

Sicuramente, però, le telecamere potrebbe averla conquistata. Il pubblico da casa su questo ha le idee abbastanza chiare! La puntata di oggi si conclude proprio con l’arrivo in studio di Pinuccia. Appuntamento a domani per scoprire cosa ha da dire la dama!

