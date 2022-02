Uomini e Donne, Pinuccia ‘cacciata’ dal treno: sfogo su Green pass, è caos

A Uomini e Donne si apre un tema delicato, quello sui vaccini e sul Green pass. Finora non era mai stato trattato questo argomento nello studio dello show di Maria De Filippi. Oggi è arrivato il momento di affrontare la questione attraverso ciò che è successo a Pinuccia. L’anziana dama si è ritrovata a vivere una situazione per lei molto spiacevole, subito giustificata dalla conduttrice. Scendendo nel dettaglio, sedendosi al centro studio, la donna racconta di aver vissuto qualcosa di davvero molto brutto, mentre si trovava sul treno.

Pinuccia non era provvista del Super Green pass, in quanto non possedeva ancora la terza dose. Pare sia salita sul treno a Milano senza avere alcun problema, per poi essere bloccata a Reggio Emilia. Qui avrebbero fatto scendere la dama del Trono Over dalla carrozza, appunto perché non era in regola. Di fronte al suo racconto, Maria cerca subito di rassicurarla, ma non può non farle notare che quanto accaduto è più che giusto. Anzi, la De Filippi fa presente che avrebbero dovuto fermarla ancora prima e non sarebbe mai dovuta salire sul quel treno.

La dama non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta la scena. Si è vergognata parecchio quando il controllore le ha chiesto di scendere subito dal treno. Ha tentato di chiamare la redazione, per poi contattare Alessandro. A questo punto, è salita su un taxi e si è recata in un centro per vaccini, dove ha effettuato la terza dose. “Sono qui come una povera disgraziata e triste”, dichiara in lacrime Pinuccia a Uomini e Donne. “Una cosa mai capitata nella mia vita”, prosegue piangendo. Maria De Filippi cerca così di spiegarle la situazione.

“Sulla tua perdita economica la mettiamo apposto. Sul resto devi avere pazienza come tutti. Già non potevi salire a Milano. Non dovevano neanche farti partire. Pinuccia non devi rimanerci male”

La dama sembra, però, non capire e ricorda come la gente la guardava mentre la facevano scendere dal treno: “Mamma che vergogna”. Crede che non sia stato giusto il trattamento che le hanno riservato e ammette di essere “troppo triste” per l’accaduto. Maria sottolinea l’importanza del vaccino e le ricorda che è più importante farlo che andare in un programma televisivo. Tale commento arriva quando Pinuccia confessa che non aveva tempo per fare la terza dose, in quanto doveva anche prendere parte alle registrazioni della trasmissione.

E sono partite le polemiche sui social, come si poteva immaginare. Da una parte ci sono i telespettatori che comprendono il disagio che una 80enne, come qualsiasi altra persona, possa provare a causa di questa pandemia. E dall’altra c’è chi non prova alcun dispiacere per Pinuccia e le sue lacrime, in quanto avrebbe dovuto in primis fare la terza dose.

“Pinuccia senza la terza dose se ne poteva stare a casa sua non andare in giro per l’Italia a cercare il fidanzato a Uomini e Donne”, “Mi fanno paura quelli che godono del fatto che sia stata scaricata a Reggio Emilia anziché incolpare i controllori di Milano”, “A livello umano non è bello ciò che è successo. Ma le regole devono essere rispettate” e ancora “A Milano hanno sbagliato a farla salire, Trenitalia ha rispettato le regole. Pinuccia ha fatto la furba e la multa la deve pagare lei”.

Nadia Marsala a Uomini e Donne: il pubblico cambia idea

Nadia Marsala ha iniziato una conoscenza con Massimiliano, colui che ha dato il due di picche a Gemma Galgani. Nelle scorse puntate, la dama aveva invogliato il cavaliere a conoscere altre dame e questo non ha convinto molto in studio. Non solo, il pubblico a casa ha iniziato a modificare il suo pensiero su di lei. C’è chi è convinto che abbia solo voglia di stare al centro studio o di ‘rubare’ il cavaliere a Gemma.

Dopo aver dato quel consiglio a Massimiliano, la loro conoscenza sembrava giunta al capolinea. Vedendo tutti attaccare il cavaliere, la Marsala aveva fatto un passo indietro. Ma ecco che oggi racconta una storia totalmente diversa. Appare molto interessata a Massimiliano e racconta che tra loro c’è stato un bacio.

Le sue parole esprimono amore e a molti questo non torna giù. “Mi spaventa che è passata solo una settimana. Ora parli di lui come l’uomo della tua vita”, fa notare Gianni Sperti. Anche una parte dei telespettatori non crede affatto alle giustificazioni di Nadia.

Solo il tempo potrà dare delle risposte al riguardo. “Questa è un’altra falsa”, “A Nadia non frega nulla” e ancora “L’ha baciato proprio perché doveva venire in trasmissione”. Questi alcuni dei commenti che circolano sul web. Nadia spiega cos’è successo in lei la settimana precedente.