Uomini e Donne: Armando sfiora di nuovo la rissa, il motivo è surreale

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne è saltata all’occhio una notizia più delle altre e riguarda Armando Incarnato. Solo qualche giorno fa è stato protagonista delle anticipazioni a causa di un fortissimo scontro con Biagio Di Maro, anzi una quasi rissa fra i due. Si sono spalleggiati diverse volte quando avevano un nemico in comune, ma la rivalità fra i due è venuta di nuovo a galla a quanto pare. Oggi però l’altro coinvolto non è Biagio, ma un altro volto noto e al quale Armando ne ha già dette di cotte e di crude. Si tratta di Diego, che ha preso di mira quando è andata male la conoscenza con Ida Platano.

Ebbene, Armando e Diego sono venuti quasi alle mani. La rissa è stata sfiorata ed evitata dall’intervento di Luca Salatino e di un altro addetto della produzione. Cosa è successo? Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelate dal Vicolo delle News spiegano tutto. A quanto pare l’attacco è partito per una foto fatta da Diego insieme a un’altra persona, anzi un video. Diego si trovava in un centro commerciale con sua nipote quando si è avvicinato un signore per fargli fare un video saluto. Il signore in questione si è presentato come un amico di Armando ma questo non ha fermato Diego, che per educazione e gentilezza non si è tirato indietro.

Dunque, secondo l’Armando pensiero Diego avrebbe dovuto rifiutare di fare il video a quel signore perché è amico suo. Il motivo è davvero surreale: dato che in studio non vanno d’accordo e non scorre affatto buon sangue, Diego si sarebbe dovuto tirare indietro. Facendo lo stesso il video, sempre secondo l’Armando pensiero Diego avrebbe dimostrato di non essere rispettoso verso il programma ed è stato incoerente. Durante lo scontro si sono alzati in piedi, Diego e Armando sono venuti muso a muso e sono dovuti intervenire Luca e un’altra persona per allontanarli. Pare fossero davvero furiosi.

Inutile dire che è molto probabile che la scena venga tagliata e che non vada in onda. Ma è normale che il pubblico si chieda fino a che punto Maria e la redazione permetteranno ad Armando di comportarsi in questo modo. Non solo non è la prima volta che è protagonista di una rissa sfiorata in studio, ma è successo per la seconda volta nel giro di una settimana. Senza considerare che in ogni puntata attacca qualcuno e i suoi modi non sono mai pacati e gentili.

Cos’altro è successo, dopo la registrazione di ieri? Matteo Ranieri ha ritrovato Federica, che è tornata e hanno provato a chiarirsi. Hanno ballato insieme e dopo Matteo è uscito dallo studio. Non si sa perché, ma pare abbia chiarito di non avere intenzione di cercare Denise (che non si è limitata contro il programma sui social). Luca è uscito con Lilly e le cose proseguono bene. Sono scese altre ragazze per lui. Gemma ha chiuso la conoscenza con il signore arrivato ieri per lei, mentre tra Ida e Alessandro tutto va bene. Sara ha chiuso con Giovanni perché pensa che a lui piaccia ancora Daniela; per lui non sono mancati attacchi al centro studio.