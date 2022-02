Uomini e Donne anticipazioni, è caos: rissa sfiorata, Maria perde le staffe

Si è acceso il caos nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione avvenuta ieri, giovedì 3 febbraio 2022. Le anticipazioni parlano di una rissa sfiorata tra due cavalieri del Trono Over. Ma cos’è successo? A svelarlo è Il Vicolo delle News, con aggiornamenti anche sul Trono Classico. Al centro dell’attenzione sono finiti Biagio Di Maro e Armando Incarnato. Tra loro pare si sia accesa una violenta discussione, che avrebbe portato entrambi ad affrontarsi in modo troppo acceso.

Biagio da tempo mancava dalle registrazioni e ora si ha la conferma che fa ancora parte del parterre. Armando, che oggi ha rilasciato un’intervista parlando di Matteo Ranieri e Sophie Codegoni, non è la prima volta che si ritrova al centro di un acceso scontro. E questa volta ha litigato con Di Maro. “Sono venuti quasi alle mani”, si legge. Scendendo nel dettaglio, Biagio ha chiesto di poter ballare sulle note di una canzone napoletana. Capita che i partecipanti, per i balli, propongano dei brani.

Ma Incarnato avrebbe trovato nella sua richiesta qualcosa di sporco. In particolare, l’ha accusato di essere stato pagato per sponsorizzare la canzone in questione. Infatti, il cavaliere napoletano ha fatto sapere che anche a lui avevano chiesto di fare in modo che il brano venisse utilizzato per uno dei balli in studio. Non si sanno altri dettagli di questo acceso scontro, ma il pubblico avrà modo di scoprirli nelle prossima settimana, quando andrà in onda questa registrazione.

Intanto, le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Ida Platano sta continuando la sua conoscenza con Alessandro. “Sono molto carini, si cercano in continuazione”, viene segnalato. Gemma Galgani, invece, è uscita con un nuovo cavaliere, ma non è accaduto nulla di interessante. Inaspettatamente, Tina Cipollari non l’ha attaccata questa volta.

E i colpi di scena non mancano neanche per i giovani del Trono Classico. Innanzitutto, per quanto riguarda Luca Salatino, esce fuori che Eleonora De Fazio non era presente in studio. Dunque, si intuisce che il tronista romano alla fine ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Il percorso di Matteo Ranieri è decisamente più turbolento, con la presenza di Federica Aversano e Denise Mingiano.

Entrambe pare abbiano detto addio al tronista. Quest’ultimo ha deciso di portare in esterna solo la seconda, con cui è scattato un bacio. In studio, però, è stata trasmessa una clip che ha visto Denise e Armando parlare dopo la precedente registrazione. Si è percepito che lei non ha palesemente rifiutato il cavaliere napoletano, come si sarebbe aspettato Matteo.

La corteggiatrice è stata duramente attaccata, al punto che ha deciso di andare via. E quando Ranieri si è mostrato propenso a inseguirla, è intervenuta Maria De FIlippi. Ha cercato di farlo riflettere sul fatto che questa sarebbe la terza volta che lei non rifiuta Armando. Non solo, gli ha fatto notare che dovrebbe essere lei a corteggiarlo e non il contrario.

Pare che la conduttrice sia certa del fatto che così Denise stia ferendo Matteo. Ma il caos non si è spento così. Anche Federica ha deciso di lasciare lo studio, in quanto troppo delusa per il comportamento del tronista. Alla fine, Ranieri ha seguito il consiglio di Maria e ha deciso di raggiungere la Aversano, anziché Denise.