UeD anticipazioni: dov’è Biagio? Matteo e Armando, ormai è ‘guerra’

Nello studio di Canale 5 oggi è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Tronisti e corteggiatrici sono tornati sotto le luci dei riflettori per proseguire le rispettive conoscenze e non sono mancati gli scontri. Le anticipazioni segnalano che a dar vita a una nuova lite ci hanno pensato Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Secondo gli aggiornamenti svelati dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, i due si sono affrontati ancora a causa dell’avvicinamento che il cavaliere napoletano ha cercato con Denise Giulia Mingiano.

Per chi non avesse seguito questa parte, nel corso delle precedenti puntate, a Matteo aveva dato particolarmente fastidio il fatto che Armando si fosse avvicinato a una delle sue corteggiatrici. Il tutto era accaduto dopo una piccola divergenza che il tronista aveva affrontato con Denise. A quest’ultima, subito dopo, Incarnato aveva chiesto di non andare via e di continuare a stare nel programma. Ranieri non aveva reagito bene e aveva subito fatto notare il suo dissenso.

Dal parterre dei cavalieri, Armando aveva dichiarato di voler bene al tronista, ma di aver sentito la necessità di consigliare alla corteggiatrice di restare. E sembra proprio che Incarnato abbia nuovamente riprovato ad avere un avvicinamento con la bella Denise. Infatti, le anticipazioni parlano di uno scontro tra Matteo e Armando quando hanno registrato oggi.

Quando è terminata la registrazione precedente, il cavaliere napoletano avrebbe cercato di conversare con la Mingiano. Dunque, sembra proprio che ormai tra il tronista e Incarnato non corra più buon sangue e gli scontri con il tempo potrebbero anche farsi molto più accesi. Non è la prima volta, da quando Trono Classico e Trono Over sono uniti, che Armando cerca un approccio con una corteggiatrice.

Capitò con Lucrezia Comanducci, la quale arrivò per corteggiare Gianluca De Matteis. Nel frattempo, Matteo Ranieri ha avuto un chiarimento con Denise ed è uscito in esterna con Federica Aversano. Luca Salatino prosegue con il suo percorso e continua a conoscere Lily ed Eleonora. Quest’ultima è stata protagonista di un momento imbarazzante nella puntata andata in onda oggi.

Dopo le particolari segnalazioni sul suo conto, pare che Eleonora D. abbia conquistato comunque la fiducia di Luca. Qualcuno pensava che la situazione avrebbe portato la corteggiatrice a lasciare la scena.

Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani ancora amareggiata

E mentre Amici si ferma – sembra a causa del Covid – Uomini e Donne prosegue con le registrazioni. E nel corso di quella effettuata oggi, ovviamente, è tornata in scena Gemma Galgani. Non procede bene quest’anno il percorso della famosa dama torinese.

Le conoscenze si concludono ancora prima di iniziare, come ad esempio è accaduto con Massimiliano. Nella registrazione di oggi, ha dato vita a un nuovo sfogo contro Tina Cipollari e Nadia Marsala, proprio a causa di questa delusione.

Le ultime anticipazioni fanno sapere che Massimiliano e Nadia vanno invece avanti con la loro conoscenza. Per quanto riguarda Ida Platano, ha chiuso con Andrea. Biagio Di Maro è ancora assente.

Il cavaliere è dalla scorsa settimana che non prende parte alle registrazioni. La sua assenza può essere dipesa da una positività al Covid oppure da alcuni impegni. La redazione potrebbe anche aver deciso di non richiamarlo in studio.