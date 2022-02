UeD, Sophie e Matteo retroscena. Armando: “Quando si sono lasciati…”

La storia nata a Uomini e Donne tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri aveva entusiasmato il pubblico di Canale 5. In molti si erano riconosciuti nel corteggiatore e quando è stato lui la scelta c’è stata una vera e propria pioggia di applausi. Ma la relazione si è conclusa ancora prima di nascere. Oggi l’ex tronista ha decisamente voltato pagina ed è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Matteo, invece, è tornato nello show di Maria De Filippi accettando il ruolo di tronista.

Le dichiarazioni sulla rottura sono state sempre discordanti. Ma mentre Sophie ne ha sempre parlato in pubblico, Ranieri ha scelto il silenzio. Oggi a parlare di ciò ci pensa Armando Incarnato, il quale svela qualche retroscena al riguardo. Innanzitutto sia lui che Matteo si svelano in due nuove interviste su Uomini e Donne Magazine. Entrambi parlano della complicità nata tra loro lo scorso anno, quando il tronista genovese corteggiava la Codegoni. Nei giorni scorsi, però, è avvenuto un forte litigio che li ha visti protagonisti.

Armando ha in modo evidente provato a corteggiare Denise Mingiano, attuale corteggiatrice di Ranieri. E questo non ha di certo lasciato indifferente il tronista. Come ha già detto in trasmissione, non si sente tradito: è rimasto male.

“Ho la brutta abitudine di affezionarmi, di fidarmi delle persone. Inevitabilmente questo ti porta a ricevere delusioni. Io non l’avrei fatto a lui. Se vuoi bene a una persona, non fai queste cose”

Fosse stata un’altra persona, con cui non ha legato, l’avrebbe buttata sul ridere. Ricorda quando lo scorso anno arrivò in trasmissione e proprio Armando lo aiutò a farsi avanti. Non riusciva a parlare, era molto timido, bloccato dalla timidezza. Ed ecco che un giorno Incarnato cercò di dargli una mano facendo una battuta a Sophie Codegoni, convincendola a portarlo in esterna.

Voleva riuscire a parlare come il cavaliere napoletano, che restò colpito dalla sua dolcezza. E per quanto riguarda il famoso barattolo di pesto citato da Maria De Filippi, il giovane tronista ammette di non essere mai riuscito a consegnarlo ad Armando. Quest’ultimo conferma nella sua intervista. Ora è Incarnato a raccontare come nacque tra loro questa amicizia inaspettata.

Non aveva mai incontrato Matteo fuori dagli studi, fatta eccezione per il giorno della scelta, quando si complimentò con lui nei camerini. “In quell’occasione gli ho mostrato la mia felicità per il coronamento della loro storia. Ero felice per lui, per loro”, dichiara il cavaliere. Dopo la fine del percorso di Sophie e Matteo a Uomini e Donne, Armando racconta quanto accaduto.

Si sono risentiti sui social e con qualche telefonata. Secondo ciò che dichiara, dopo la rottura con la Codegoni sarebbe stato Ranieri a contattarlo e lui si è “mostrato disponibile”. A questo punto, svela un retroscena. In molti si sono sempre chiesti come mai il tronista non abbia mai risposto esplicitamente e con qualche intervista alle dichiarazioni della Codegoni.

I suoi fan si sono sempre complimentati con lui su questo. Poteva cavalcare l’onda e replicare alle accuse, in cerca di notorietà. Ma non l’ha fatto, neppure quando Sophie ne ha parlato di fronte alle telecamere nella Casa di Cinecittà. Matteo si sia legato a lui perché stava male. Così ha cercato di supportarlo dopo la rottura.

Gli ha svelato la sua verità dei fatti e dall’altra parte lui gli ha dato dei consigli, cercando di tranquillizzarlo: la cosa importante “era che lui fosse a posto con la propria coscienza”. Armando entra così nel dettaglio di quel periodo.

“All’epoca Matteo era finito nel calderone del gossip e, da persona più grande, l’ho fermamente esortato a evitare di rispondere a certe domande e alimentare i pettegolezzi rilasciando interviste e, soprattutto, di continuare a camminare a testa alta”

Probabilmente il cavaliere napoletano non è stato l’unico a dargli questo consiglio. Ma pare abbia aiutato Matteo a non cadere nelle provocazioni di Sophie, continuando la sua vita senza alimentare i gossip. Non solo, oggi con le sue parole conferma il fatto che Matteo sia stato davvero male. In effetti, in pochi sono riusciti a credere ai fatti raccontati dalla gieffina.

Ed è riuscito nell’intento, perché Ranieri non ha ceduto ed è rimasto fermo sulla sua linea, fino a conquistare il trono. Nella sua intervista, Matteo non fa mai il nome di Sophie, ma la chiama semplicemente ‘tronista’. Da quando è salito sul trono ha sempre evitato di farlo.

UeD, Matteo Ranieri: Denise Mingiano e il tumore

Continua intanto il percorso del tronista, focalizzato su Federica Aversano e Denise Mingiano. Entrambe hanno un vissuto importante. Mentre la prima è madre, la seconda ha dovuto affrontare un periodo davvero duro a causa di un tumore. In una nuova intervista sul Magazine, la corteggiatrice 29enne torna a parlare del male contro cui ha dovuto combattere.