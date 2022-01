Uomini e Donne, Matteo e Armando: il trono si riaccende. Cosa non torna

Si è acceso un brutto scontro a Uomini e Donne tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Di certo non è la prima volta che due uomini discutono animatamente nello show di Maria De Filippi. A volte si è arrivati a scontri così accesi che i presenti sono dovuti intervenire per separare. Non è questo il caso, ma i toni sono molto alti. A portare il giovane tronista e il cavaliere napoletano a scontrarsi è l’interesse verso la corteggiatrice Denise Mingiano. Insieme a Federica Aversano, quest’ultima sta mandando avanti una conoscenza con Matteo.

Ma ecco che settimana scorsa, Ranieri è venuto a sapere – attraverso una clip – che subito dopo la registrazione precedente Armando si è avvicinato a Denise. Le ha chiesto di non andare via dal programma dopo la discussione che aveva avuto con il tronista. La corteggiatrice ha risposto in modo abbastanza naturale, senza farsi problemi. Nelle sue parole pare non esserci alcuna volontà di ricambiare il suo interesse. Matteo non aveva preso bene comunque questo loro confronto.

Ha reagito peggio quando, a distanza, ha proprio assistito a un secondo confronto in studio tra Armando e Denise, ripreso ovviamente dalle telecamere. Nel corso della puntata andata in onda oggi, il tronista ha modo di scoprire cosa si sono ancora detti. Impossibile non notare l’intenzione del cavaliere napoletano di avvicinarsi alla Mingiano, che è rimasta sulle sue.

Matteo Ranieri non ha digerito l’intera situazione e ha subito dopo affrontato Denise in camerino, con cui ha dato vita a un’accesa lite. Oggi in studio al tronista tocca fare i conti con Armando, invece. Innanzitutto ricorda che, durante la sua passata esperienza alla corte di Sophie Codegoni, ha ricevuto tanto sostegno da parte del cavaliere del Trono Over.

“Cercavo un aiuto e tu me l’hai dato. Fuori dal percorso io ti chiamavo. Sono rimasto male”

Fa notare che tra loro c’è sempre stata “una sorta di rispetto” e quando l’ha visto parlare con una delle sue corteggiatrici è rimasto davvero male. Non solo, ha anche un sospetto: “Penso che tu l’abbia fatto per stare al centro studio”.

Al contrario, Armando Incarnato a Uomini e Donne confessa di provare un interesse per Denise. Non è la prima volta che accade: in passato aveva provato a conoscere Lucrezia Comanducci. Tornando a Matteo, la lite si fa sempre più accesa: “Non mi guardare più in faccia quando entri”. I toni si alzano ancora di più e al centro studio il tronista preferisce girare la sua sedia per guardare in faccia il ‘rivale’.

Armando manda avanti questo scontro facendo presente che Denise potrebbe essere interessata a lui, visto che non gli ha negato il secondo confronto. Altrimenti, a detta sua, la corteggiatrice potrebbe essere consapevole del fatto che così va a innescare delle dinamiche. Non manca l’intervento di Gianni Sperti.

“Sei cattivo. A te non frega niente di Denise. Per la fare la baldoria in studio… Da anni che non riesci a portare avanti una storia per più di una settimana”

Invece, Armando non crede di aver fatto niente di male. Si è così acceso un duro battibecco tra il cavaliere e l’opinionista. Tina Cipollari ha un pensiero differente rispetto al suo collega. Crede che l’attenzione dovrebbe essere rivolta a Denise, che avrebbe potuto evitare Armando.

A cercare di riportare la calma in studio ci pensa Maria De Filippi.

“Matteo se la prende con Armando perché riteneva che ci fosse un rapporto particolare. Lui è andato alla redazione dicendo che è partito da casa per portare il pesto ad Armando. Rimane male”

Come sempre, la regina degli ascolti tv della Mediaset riesce nel suo intento e fa riflettere Incarnato.

“È perché non ci sta niente ancora tra te e lei. Sennò non avrei provato. Ti chiedo scusa, mi faccio da parte. Oggi ho capito che sei preso tanto”

Ultimamente il trono classico non ha particolarmente interessato il pubblico, un po’ annoiato dalle dinamiche tranquille. La discussione di oggi ha sicuramente messo quel pepe in più, che per i telespettatori non guasta mai.

Matteo Ranieri e Denise Mingiano: cosa non torna secondo Tina, Gianni e il web

Nel frattempo, Matteo Ranieri a UeD non trattiene le lacrime, mostrando tutta la delusione provata nel vedere Armando avvicinarsi a Denise. Ma come ha fatto notare Tina Cipollari, il pubblico crede che ci sia qualcos’altro che non va.

Ovviamente, che si parli di uomo o di donna, ognuno è libero di conversare e confrontarsi con chi meglio crede. Lei fondamentalmente non ha fatto nulla di male. Detto ciò, i telespettatori sono certi che l’attenzione debba ricadere sul comportamento di Denise.

E su questo spiega meglio il sospetto Gianni Sperti.

“Tu la seconda volta stai andando a parlare con una persona che ti sta corteggiando e ne sei consapevole”

In effetti, Denise quando va per la seconda volta a parlare con Armando è consapevole del fatto che lui nutra un interesse nei suoi confronti. Sa anche che a Matteo darebbe molto fastidio. E siccome Incarnato è un volto ormai noto del parterre sorge inevitabilmente qualche dubbio.

Oltre al gesto di Incarnato, Matteo dovrebbe fare attenzione a questi dettagli. Il pubblico e Gianni fanno notare che, durante la chiacchierata con Armando, non ha preso le difese del tronista e gli avrebbe lasciato una speranza.

Infatti, ha affermato di essere lì solo per conoscere Matteo, aggiungendo ‘nella vita mai dire mai’. I telespettatori continuano a insospettirsi, mentre Denise assicura che da parte sua non c’era alcun tipo di malizia. Indubbiamente questo momento ha movimentato il trono di Ranieri.

