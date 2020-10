Uomini e Donne, Lucrezia oggi: “Armando non è quello che pensate”

Lucrezia Comanducci non tornerà a Uomini e Donne. È lei stessa a confermarlo in una nuova intervista sul Magazine del programma. La sua esperienza in trasmissione non è andata nel migliore dei modi e non è certamente iniziata alla grande. Inizialmente, nel ruolo di corteggiatrice, ha dato vita a un triangolo amoroso con Armando Incarnato e il tronista Gianluca De Matteis. Quest’ultimo ha dimostrato di essere contrario alla scelta presa dalla sua corteggiatrice, ma ha comunque scelto di darle una possibilità. Con il passare del tempo, però, la situazione si è complicata. In studio le sono stati riservati duri attacchi, di fronte ai quali non ha reagito. Gianluca ha interrotto la loro conoscenza, quando lei sembrava più orientata a frequentare Armando. Pertanto, Lucrezia ha iniziato una nuova fase del suo percorso nel parterre over femminile. Ed ecco che improvvisamente ha fatto sapere, al centro dello studio, di avere intenzione di lasciare il programma. Il motivo? Non riusciva a esprimere ciò che realmente voleva, in quanto non sentiva che il contesto era adatto a lei. Oggi, nella sua nuova intervista, ammette di essersi vista come “una stupida” da casa, nel corso delle varie puntate.

Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci non tornerà in studio: le parole su Armando Incarnato

“Di fronte alle critiche sono andate nel pallone”, spiega oggi Lucrezia Comanducci. L’ex corteggiatrice confessa di non essere così nella realtà. In particolare, fa presente di non essere una persona che sta zitta di fronte alle critiche. Proprio per tale motivo, si è arrabbiata con se stessa. Nonostante tutto, spende belle parole su Gianluca, sebbene ammetta di averlo trovato un po’ presuntuoso. Secondo Lucrezia, il tronista potrebbe scegliere Gabriella. Ha avuto la possibilità di conoscere molto meglio Armando, con cui confessa di essere trovato bene sin da subito. A detta di Lucrezia, il cavaliere napoletano avrebbe una corazza. In realtà, secondo la Comanducci, è una persona super sensibile. “Per me viene spesso frainteso. Viene etichettato in un modo che non corrisponde a quello che è”, dichiara oggi Lucrezia. L’ex corteggiatrice esclude il suo ritorno nel programma, poiché al momento sente di non farcela ad affrontare questo tipo di esperienza. Allo stesso tempo, però, non può più né sentire né vedere Armando. Sarebbe felicissima di rivederlo o ricevere magari una sorpresa, ma lui sembra non essere propenso a farlo!

Uomini e Donne, Armando Incarnato si svela in una nuova intervista

Armando non ha lasciato il programma per proseguire la sua conoscenza con Lucrezia. Il cavaliere napoletano ha avuto con lei un confronto dietro le quinte, ma ha preferito lasciarla andare. Il motivo? Da parte sua non ha notato alcun gesto particolare in studio che lo potesse portare a prendere questa importante decisione. A ribadire questo concetto ci pensa lui stesso, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere napoletano si svela e racconta di essere una persona sensibile. Appare come un duro, ma anche lui piange. In effetti, i telespettatori recentemente l’hanno visto commuoversi di fronte al racconto del suo collega Nicola. Poche volte ha mostrato i suoi sentimenti in pubblico, in quanto ha spesso preferito apparire come una persona forte e arrogante. “Ma poi quando ero da solo la mia natura usciva fuori e mi pentivo amaramente anche solo di aver alzato un po’ la voce”, confessa oggi Armando. Ora gli piacerebbe diventare padre per la seconda volta, magari di un maschietto!