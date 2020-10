Uomini e Donne Nicola M., storia drammatica: “Non camminavo più”

Una storia agghiacciante quella che Nicola M. racconta a Uomini e Donne. Il cavaliere, che nel corso delle passate puntate si è beccato qualche critica, oggi si lascia andare a un duro sfogo. Inizialmente, l’uomo viene chiamato al centro dello studio per parlare della sua conoscenza con Claudia. La frequentazione giunge subito al capolinea, in quanto i due sembrano non trovarsi. Le reazioni di Nicola sono molto forti e questo viene notato dal tronista Gianluca De Matteis. Proprio quest’ultimo gli pone qualche domanda a riguardo. A questo punto, il cavaliere – arrivato nel programma a settembre – racconta la sua storia. Il racconto è abbastanza drammatico, tanto che Armando Incarnato non riesce a trattenere le lacrime. Scendendo nel dettaglio, Nicola racconta di avere avuto un brutto incidente in passato. Ha trascorso ben cinque anni in ospedale, in quanto pare abbia avuto dei problemi legati al movimento. Infatti, lui stesso confessa che non riusciva neppure ad allacciarsi le scarpe! Mentre si lascia andare a queste confessioni, il cavaliere non riesce a trattenere le lacrime! Addirittura, a causa di questo grave incidente, volevano amputargli le gambe.

Uomini e Donne, drammatico sfogo di Nicola M.: non riusciva neanche ad allacciarsi le scarpe dopo il grave incidente

Dopo questo incidente, durante il suo recupero, Nicola ammette di essere stato abbandonato dalle persone che gli stavano vicino. “Sono rimasto senza soldi, sono diventato povero e pesavo 30 kg“, racconta il cavaliere. Ora spera di poter trovare una persona che non lo consideri solo per il suo aspetto fisico, ma che lo guardi dentro. Dopo la delusione ricevuta dalle persone che si sarebbero allontanate durante il periodo buio trascorso in ospedale, fa davvero fatica ad avviare una relazione. Lui stesso dichiara di avere un carattere difficile e di non riuscire a fidarsi delle persone. “Voglio riuscire a ritornare a guardare le persone con una faccia diversa”, afferma Nicola, che non vede l’ora di innamorarsi. Il cavaliere prosegue il suo racconto rivelando che si sarebbe dovuto sposare in passato, ma poi pare che l’incidente abbia bloccato il tutto. Solo la scorsa settimana, Maria De Filippi lo riprendeva per alcune sue dichiarazioni.

Nicola M. a Uomini e Donne commuove: Armando Incarnato lascia lo studio in lacrime

Gianluca chiede, a questo punto, a Nicola se si è affidato all’aiuto di un esperto, uno psicologo. Il cavaliere confessa di essersi recato da un medico quando gli hanno rivelato che non avrebbe più giocato a calcio. Per riprendersi l’uomo ci avrebbe messo ben otto anni. Ed è proprio questo il motivo per cui fa fatica a relazionarsi con le donne e ad avere fiducia il loro. Maria De Filippi nota poi le lacrime di Armando, a cui chiede cosa sta succedendo. Il napoletano piange e decide di uscire fuori, ma prima ha un battibecco con la dama Maria. Quest’ultima lo critica per la sua scelta di andare dietro le quinte, attirando l’attenzione. Incarnato, a questo punto, spiega: “Sono percorsi di vita difficili, sentire lui mi ha ricordato delle cose”.