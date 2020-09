Uomini e Donne, gravi accuse: “Donna facile”. Maria non trattiene la rabbia

Gravi accuse oggi in studio a Uomini e Donne, per una dama. Si tratta di Valentina, un donna che ha lasciato il numero al nuovo arrivato Nicola. Quest’ultimo ha scelto di uscire e sentire Roberta Di Padua, Carlotta e Valentina. La prima ha svelato, prima ancora dell’arrivo in studio del cavaliere, alcune dichiarazioni che quest’ultimo avrebbe fatto nei confronti delle altre due dame. Pare che l’uomo abbia fatto intendere a Roberta di non essere realmente interessato alle altre due conoscenze. In particolare, secondo il racconto della Di Padua, Nicola avrebbe fortemente criticato Valentina, dandole della ‘donna facile’. Ed ecco in studio scoppia il caos! Arrivano pesanti accuse per la dama, arrivata nel parterre femminile del Trono Over durante questa nuova edizione. La donna conferma di aver chiesto a Nicola, durante una loro uscita, di salire nella sua camera d’albergo. Il cavaliere ha declinato l’invito, per poi essere nuovamente incitato a trascorrere altro tempo nella stanza di Valentina. Nicola si rifiuta ancora di raggiungere Valentina in camera da letto.

Uomini e Donne, pesanti accuse per la nuova dama Valentina: Maria De Filippi non ci sta e rimprovera un po’ tutti

“Devi venire qua a fare queste cose?” Questa è la domanda che Valentina Autiero pone all’altra Valentina, convinta che non si sarebbe dovuta subito lanciare andare con Nicola. La nuova dama non smentisce il racconto del cavaliere, anzi non si fa problemi a dichiarare che sarebbe andata oltre con lui. Il pubblico si schiera dalla parte di Nicola, che ha preferito rifiutare l’invito, e si scaglia contro Valentina. A prendere le difese di quest’ultima ci pensa proprio Maria De Filippi, la quale alza il tono della voce e cerca di riportare la calma in studio. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice non comprende come possano alcune persone andare contro Valentina e approvare il discorso di Nicola. Il motivo? A detta della conduttrice, il cavaliere avrebbe commesso un grave errore: comunicare a Roberta la richiesta ricevuta dalla dama, dandole della ‘donna facile’.

A Uomini e Donne scoppia il caos: Maria De Filippi non ci sta e rimette ordine in studio

“Non capisco come voi possiate applaudire. Un uomo che è un signore, in teoria, non lo racconta a Roberta. Siccome nessuno è un santo, non iniziare a farlo tu, che caschi male”, questo è il rimprovero che Maria riserva a Nicola. La conduttrice non riesce a trattenere la rabbia quando nota che molti presenti in studio si stanno scagliando contro Valentina. Secondo la De Filippi, prima di dire a una donna che è ‘facile’, bisognerebbe farsi delle domande. Nicola, intanto, cerca di spiegare la sua posizione a Carlotta, mentre Maria consiglia a Valentina di tornare al suo posto. Dopo di lei, anche Roberta lascia il centro dello studio, seguita da Carlotta.