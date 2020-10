Uomini e Donne, Armando: Lucrezia va davvero via? Il chiaro indizio

Lucrezia lascia Uomini e Donne. Questa è la decisione che prende la Comanducci nel corso della puntata in onda oggi, che è stata registrata lo scorso 26 settembre. È giunta nel programma come corteggiatrice, trovandosi a un appuntamento al buio. Ha deciso di corteggiare Gianluca De Matteis, il quale si è spesso fatto avanti incitandola a fare qualcosa di concreto in studio. Il tronista ha notato la timidezza di Lucrezia, tanto che le ha chiesto più volte delle spiegazioni. La Comanducci trovava un evidente difficoltà a lasciarsi andare di fronte alle telecamere. Spesso è stata messa in discussione, ma da parte sua non c’è quasi mai stata una reazione. In effetti, molti all’interno dello studio hanno notato questo particolare e hanno anche iniziato a pensare che non fosse interessata a Gianluca. Lucrezia ha dato vita, intanto, a un triangolo amoroso. Armando Incarnato non si è lasciato sfuggire l’occasione di conoscerla e ha chiesto subito di poterla conoscere. La Comanducci ha accettato e da qui ha iniziato a ricevere forti accuse. Mentre la sua conoscenza con Armando è andata avanti, quella con Gianluca si è interrotta. Il tronista ha deciso, infatti, di mettere fine al tutto. A questo punto, Lucrezia si è seduta nel parterre femminile over, insieme alle altre dame. Oggi arriva, però, la decisione che delude Incarnato!

Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci lascia il programma e Armando la insegue: è una scelta definitiva

Armando apre il discorso e fa sapere che Lucrezia ha non poche difficoltà a stare nel programma. Non solo, la giovane dama starebbe affrontando dei problemi che riguardano la sua vita privata. Per questi motivi, la Comanducci si ritrova a piangere ogni giorno. A questo punto, Lucrezia conferma e confessa di non sentirsi bene. La giovane dama non riesce a portare avanti il suo percorso all’interno della trasmissione, poiché non sta vivendo l’esperienza con serenità. “Non mi sento bene a espormi di fronte a tutta Italia”, dichiara Lucrezia. È evidente che la Comanducci, effettivamente, non sta affrontando il tutto con il sorriso, come dovrebbe. Pertanto, spiega che ha già rivelato alla redazione che ha intenzione di lasciare il programma. Armando, inizialmente, non crede che possa davvero prendere questa scelta. In realtà, Incarnato pensa che Lucrezia sia intenzionata comunque a continuare l’esperienza. Ciò che accade lo lascia senza parole. Quella della ragazza è una decisione definitiva? Sembra proprio di sì, in quanto le anticipazioni non segnalano più la sua presenza nel programma! Questo è un chiaro indizio!

Lucrezia lascia Uomini e Donne: la Comanducci ammette che non sta bene

Lucrezia confessa di non sentirsela più di continuare queste percorso, sia per i problemi che sta affrontando fuori che per la sua difficoltà di stare di fronte alle telecamere. Ha voluto mettersi alla prova, ma ha capito che questo non è un contesto adatto a lei. “Io ci ho provato, che devo fà? Sto proprio male”, dichiara Lucrezia prima di lasciare lo studio. A questo punto, tutti vogliono sapere cosa ha intenzione di fare Armando. Quest’ultimo non lascia il programma per continuare la conoscenza, in quanto la Comanducci non ha speso nessuna parola positiva nei suoi confronti per portarlo a fare questo passo. Gianni Sperti e Gianluca mettono così in dubbio l’interesse di Armando nei confronti della ragazza. Nonostante tutto, Incarnato raggiunge dietro le quinte Lucrezia.