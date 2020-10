Uomini e Donne oggi: Lucrezia sceglie Armando, ma insospettisce

Dopo la delusione di Gemma Galgani, oggi a Uomini e Donne il pubblico vedrà protagonisti gli altri volti del programma. La dama torinese ha dovuto affrontare dei momenti davvero complicati all’interno dello studio, dove ha scoperto che in realtà la sorpresa che aveva preparato non aveva ottenuto i risultati sperati. Infatti, Paolo ha scelto di chiudere la loro conoscenza, senza fare marcia indietro. Ed ecco che ora i presenti in studio scoprono che, in realtà, Gemma è uscita a cena con Biagio, nei giorni precedenti. Effettivamente il cavaliere sembra realmente interessato alla Galgani, ma sta frequentando anche un’altra dama, Maria. La De Filippi, però, vuole vederci chiaro su questa situazione, in quanto era convinta che tra Gemma e Biagio ci fosse solo una semplice amicizia. Torna al centro dello studio il nuovo e particolare triangolo amoroso di questa edizione, composto da Armanca Incarnato, Lucrezia e Gianluca De Matteis. La conduttrice manda in onda un filmato che vede il tronista raggiungere la corteggiatrice in camerino, dopo la scorsa puntata. Qui Gianluca le chiede di fare una scelta. La ragazza, però, appare ancora molto dubbiosa. Intanto, Armando in settimana ha deciso di non uscire con la giovane.

Uomini e Donne oggi, Lucrezia sceglie di continuare la sua conoscenza con Armando e chiude con Gianluca: il pubblico si schiera

Armando oggi a Uomini e Donne fa sapere oggi di aver scelto di non incontrarsi con Lucrezia, per darle la possibilità di riflettere meglio sulla situazione. Gianluca, invece, appare sempre più infastidito e la sprona, a questo punto, a sentirsi solo con Incarnato. De Matteis confessa di non voler uscire da questo gioco, secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News. Lucrezia, di fronte a questa reazione, esce anche fuori dallo studio. Sembra che la corteggiatrice non sappia come reagire. Dopo un po’ rientra e annuncia di voler chiudere con Gianluca. Ed ecco che si siede, così, nel parterre femminile degli over. Il pubblico si schiera subito dalla parte di Gianluca, in quanto il comportamento di Lucrezia appare abbastanza ambiguo. La ragazza non riesce a spiegarsi.

Lucrezia da corteggiatrice a dama del parterre femminile over, Uomini e Donne oggi

Lucrezia prende finalmente una scelta definitiva sul suo percorso nel programma: prosegue la conoscenza con Armando e chiude con Gianluca. Non mancano, dunque, i colpi di scena nella puntata in onda oggi, giovedì 8 ottobre 2020. La scelta di Lucrezia era già apparsa chiara la scorsa settimana, ma ora la sua è una decisione definitiva.