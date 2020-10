Uomini e Donne oggi: Lucrezia fa una scelta, discussioni in studio

Torna in onda Uomini e Donne oggi, lunedì 5 ottobre 2020. La puntata prende inizio da dove si è conclusa quella andata in onda lo scorso venerdì. I telespettatori hanno visto inizialmente protagonista Gemma Galgani, in un’accesa discussione con Paolo. Quest’ultimo è riuscito ad attirare l’attenzione su di sé, uscendo fuori dallo studio durante uno scontro con Armando Incarnato. Al suo rientro, però, dopo aver fatto una confessione riguardante il suo attuale stato di salute, è stato duramente attaccato da alcune dame e da Gianni Sperti. In seguito, è andata in onda la scelta di Jessica Antonini e Davide Lorusso. I due hanno deciso di lasciare il programma insieme, regalando grandi emozioni ai presenti in studio. Oggi il pubblico di Canale 5 vedrà al centro dello studio Aurora, la quale decide di mettere fine alla sua nuova conoscenza con un cavaliere. Protagonista della puntata, registrata lo scorso 19 settembre, è Armando. Il napoletano è ancora al centro del triangolo amoroso con Gianluca De Matteis e Lucrezia.

Uomini e Donne oggi, lunedì 5 ottobre 2020: protagonista il triangolo amoroso composto da Armando, Lucrezia e Gianluca

La puntata di oggi dà poco spazio a tronisti e corteggiatori. La scelta di Jessica Antonini e Davide Lorusso è stato il tema centrale di tutta questa registrazione, secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Il triangolo amoroso composto da Armando, Lucrezia e Gianluca continua a creare non pochi malumori. Il cavaliere napoletano, ancora una volta, diventa protagonista della scena e non mancano, ovviamente, le discussioni all’interno dello studio. Quando Maria De Filippi le chiede con chi vorrebbe ballare, Lucrezia sceglie Armando. La sua è una scelta definitiva? Sembra proprio che la corteggiatrice, con questa decisione, sia pronta ad anticipare cosa accadrà in futuro nel suo percorso.

Nicola Vivarelli continua il suo percorso a Uomini e Donne, la decisione di Sophie Codegoni

Nicola Vivarelli, dopo la fine della sua conoscenza con Gemma Galgani, si ritrova oggi al centro dello studio raccontando di essere uscito in settimana con Veronica, la quale non è presente in studio. Per il giovane cavaliere arrivano tre ragazze pronte a conoscerlo, ma lui decide di non tenerne neanche una. Intanto, la corteggiatrice Camilla sceglie di corteggiare solo Gianluca, in quanto sente di non avere nulla in comune con Davide Donadei. Sophie Codegoni, invece, elimina tutti i suoi corteggiatori!