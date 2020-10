Trono Classico, Jessica sceglie Davide: confessione sul figlio e lacrime

A Uomini e Donne Jessica Antonini sceglie Davide Lorusso. La scelta avviene dopo un discorso fatto da Maria De Filippi, nel corso della puntata di oggi. La conduttrice rivela che la redazione ha ascoltato una conversazione che hanno tenuto nel corso della puntata precedente, durante un ballo. A questo punto, Maria fa ascoltare a tutti cosa si sono detti. Impossibile non notare il forte interesse reciproco. Le loro affermazioni sono davvero molto carine e la De Filippi aggiunge che sono anche abbastanza importanti. Jessica conferma e subito dopo entra in studio Davide. La conduttrice fa notare loro che è inutile ormai continuare il percorso, visto che ormai c’è un interesse così forte. La Antonini ammette di averci riflettuto e, tra le lacrime di commozione, confessa che non dorme da tre giorni. Questa esperienza non è andata esattamente come lei avrebbe voluto: voleva una persona più grande di lei e Davide è più piccolo, voleva portare avanti un percorso più lungo e, invece, si ritrova a scegliere dopo pochissimo tempo. Nonostante ciò, è evidente l’emozione che Jessica prova nel fare queste dichiarazioni, tra lacrime e sorrisi.

Trono Classico, Jessica Antonini sceglie Davide Lorusso e lascia UeD: lacrime durante la scelta

Maria fa presente che non è successo niente di male, anzi questa trasmissione nasce proprio affinché i partecipanti trovino l’amore. Pertanto, tutto questo non serve sicuramente a rendere colpevoli di qualcosa Jessica e Davide. Lo scopo della conduttrice è quello di far riflettere i due: è il caso di continuare ancora questo percorso tenendo in gioco altre persone? In questo caso, Maria si riferisce ovviamente a Simone. “Sono venuta qua per un percorso lento. Mi piace tanto. […] Sto vivendo delle cose bellissime e mi manca da morire quando sto a casa. È stupido dire che mi manca perché non lo conosco”, dichiara Jessica emozionata e commossa. Anche Davide pensava di fare un percorso lungo, ma sente stretta questa situazione. Ed ecco che Jessica annuncia: “Io scelgo Davide”. Grande emozione in studio! Sono molti i partecipanti che dimostrano di essere felici per questa coppia. In particolare, Maria fa notare le lacrime di Sophie Codegoni, la quale è felicissima del finale che si è creata la Antonini.

Trono Classico, Jessica e Davide escono insieme da Uomini e Donne: la reazione di Simone e la confessione sul figlio Kevin

Simone non ha reagito benissimo alla scelta di Jessica e Davide. Augura il meglio alla tronista e di essere felice con Lorusso, ma c’è un dettaglio che l’ha fatto restare male: con la Antonini si era aperto molto, parlando della sua famiglia e di suo padre. La stessa Jessica e Tina Cipollari fanno presente, però, al giovane che questa è stata una scelta sua. Profondamente commossa ed emozionata, Jessica rivela che il figlio Kevin “è innamorato di Davide”. Il piccolo avrebbe pianto di gioia vedendo in tv la madre ballare, per la prima volta, insieme a Lorusso. Solo ieri, Jessica si difendeva dalle accuse di una parte del pubblico.