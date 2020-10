Uomini e Donne Jessica e Davide, gravi sospetti: lei ora risponde

Jessica Antonini a Uomini e Donne risponde finalmente a chi la sta duramente accusando sul web. La tronista, al centro dello studio, inizia il discorso ammettendo di essere a conoscenza dei sospetti che nutrono molti telespettatori. Non può andare sui social, ma le sue amiche le riferiscono spesso cosa pensa il pubblico. Scendendo nel dettaglio, diversi fan del programma hanno iniziato a ipotizzare che Jessica e Davide si conoscessero ancora prima di questa esperienza. Sono diverse le ipotesi fatte dal pubblico in questi giorni e ora arriva la risposta proprio dalla Antonini. Quest’ultima decide di farlo in modo chiaro e deciso, al centro dello studio. In particolare, Jessica risponde a chi l’ha accusata di conoscere già Davide e di voler allungare il brodo all’interno del programma. Non solo, i telespettatori hanno duramente criticato la tronista, insinuando che in realtà non sarebbe una persona sorridente e timida, ma arrogante. Di fronte a queste accuse, oggi la Antonini dice la sua.

Uomini e Donne, Jessica e Davide sospetti: la Antonini apre il discorso e risponde al pubblico

“Io lo so quello che dicono, che io e Davide già ci conoscevamo e che voglio allungare il brodo”, dichiara inizialmente Jessica al centro dello studio. Dopo di che, la Antonini precisa ciò che aveva dichiarato nel suo filmato di presentazione: quando capirà che una persona le piace davvero farà la sua scelta. La tronista non continuerà a sedersi tre mesi sul Trono della trasmissione, dopo aver trovato la persona giusta. In effetti, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Jessica prende la sua scelta, dopo pochissimo tempo. “Se stiamo bene ce ne andiamo fuori”, continua la tronista. Non smentisce apertamente la segnalazione sulla sua presunta conoscenza con Davide prima del programma, ma sembra comunque negare la cosa. Aprendo il discorso, Jessica pare voler appunto smentire queste ipotesi.

Uomini e Donne, Jessica non ha intenzione di allungare il brodo nel programma: ma i sospetti continuano

Piuttosto che continuare inutilmente un percorso televisivo, Jessica ha intenzione di trovare l’amore e uscire dal programma. Nonostante abbia dato questa spiegazione, alcuni telespettatori continuano a restare fermi con i loro sospetti. Queste ipotesi sono state fatte nel momento in cui il pubblico ha notato una fortissima complicità tra lei e Davide. In molti si chiedono com’è possibile che sia accaduto tutto così velocemente per questa coppia, ma potrebbe semplicemente trattarsi di un colpo di fulmine!