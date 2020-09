Uomini e Donne oggi, Jessica e Davide: i sospetti del pubblico

Oggi la puntata di Uomini e Donne prosegue da dove si è conclusa ieri. Il pubblico di Canale 5 ha assistito alla nascita di un nuovo triangolo amoroso all’interno del programma, quello composto dal tronista Gianluca, dalla corteggiatrice Lucrezia e dal cavaliere Armando. Non sono mancati i battibecchi quando i tre hanno parlato della loro situazione al centro dello studio. Oggi i telespettatori vedranno proseguire la conoscenza tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Inizialmente va in onda la loro esterna, all’interno del bar gestito dal corteggiatore. Quest’ultimo le ha preparato un drink e poi entrambi si sono seduti sul divano, dove hanno parlato. Una seconda uscita davvero molto interessante, visto che Jessica e Davide appaiono già molto complici e vicini. Nel corso di questa esterna, i due protagonisti del Trono Classico hanno anche parlato della scelta. Secondo le anticipazioni condivise da NewsUeD, Daniela del pubblico ammette di avere dei sospetti su Jessica e Davide!

Uomini e Donne oggi, Jessica e Davide sempre più vicini: i messaggi e il regalo di Simone

Sono diversi i dubbi che stanno nascendo su Jessica e Davide. In particolare, oggi Daniela del pubblico fa presente di non essere molto convinta della loro sincerità, visto che si conoscono da poco e già sono così complici. Nel frattempo, si fa avanti il corteggiatore Simone. Quest’ultimo le regala un peluche a forma di rana, animale preferito della tronista. La Antonini dimostra di essere felice di aver ricevuto questo regalo. Ma il giovane confessa di essere rimasto molto male, nel vedere questo avvicinamento tra Jessica e Davide. La tronista, inoltre, non è uscita in esterna con Simone. I due, però, si sono scambiati più di due 200 messaggi, belli e forti. Maria De Filippi ne legge qualcuno oggi in studio.

Oggi Uomini e Donne: prosegue la conoscenza tra Jessica e Davide

Avviene un altro avvicinamento tra Jessica e Davide oggi a UeD. Durante il loro ballo, sono molto vicini e alla fine si sfiorano dandosi un bacio, sebbene abbiano le mascherine. La tronista dichiara di provare interesse per entrambi i corteggiatori, in modo diverso. Davide è riuscito a scombussolarla e sicuramente la interessa di più, ma da parte di Simone sente molta protezione. Si parla successivamente anche del quartetto composto da Gemma Galgani, Paolo, Aurora e Biagio.