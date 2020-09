Uomini e Donne, Jessica e Davide già si conoscevano? Rumors complotto

Si parla di complotto dopo la scelta di Jessica e Davide a Uomini e Donne. I due, durante l’ultima registrazione del programma, hanno deciso di iniziare ufficialmente la loro storia d’amore. Un colpo di fulmine? Sin dall’inizio, la Antonini aveva chiarito un fattore per lei importante: non appena avrebbe trovato la persona giusta se ne sarebbe andata dal programma, senza portare avanti un lungo percorso. Ed ecco che ciò è accaduto, in modo davvero improvviso. La scelta è avvenuta inaspettatamente, tanto che la redazione non aveva neanche preparato la cascata di petali. Ora alcuni telespettatori hanno iniziato a pensare che i due già si conoscessero. Ad alimentare questi rumors, nelle ultime ore, ci pensano Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due influencer fanno notare i dubbi del pubblico, che non riesce a spiegarsi come la scelta sia potuta avvenire in modo così veloce. Sin da subito, Jessica e Davide hanno dimostrato di provare un forte interesse, l’uno nei confronti dell’altra. Ed è proprio questo il motivo per cui ora i sospetti, dopo l’inaspettata scelta, si fanno sempre più forti.

Uomini e Donne, Jessica sceglie Davide: già si conoscevano? Arrivano le segnalazioni

La scelta di Jessica e Davide è arrivata in modo improvviso e questo non ha potuto non alimentare alcuni sospetti dei telespettatori. C’è chi fa notare a Deianira che entrambi vivono a Como. Pertanto, in molti si chiedono: già si conoscevano? A detta della Marzano, i due avrebbero dovuto fare un percorso più lungo per rispetto dei telespettatori e di chi ci lavora. Ovviamente vi sono anche i fan che non credono ad alcun complotto, anzi. Infatti, sono diversi i telespettatori convinti che Jessica e Davide avrebbero potuto portare ancora avanti la loro esperienza nel programma per ottenere più visibilità. Invece, non appena la Antonini ha compreso che il suo interesse andava oltre ha scelto di lasciare la trasmissione. Amedeo Venza condivide anche una segnalazione di un utente: “Ti posso dire che sicuramente si conoscevano (quantomeno di vista). Proprio ieri un amico in comune mi diceva che questa estate si sono visti qualche volta con la stessa comitiva”.

Jessica e Davide lasciano Uomini e Donne: pioggia di accuse per la nuova coppia del Trono Classico

Jessica e Davide si conoscevano prima di approdare a Uomini e Donne? Naturalmente questa è solo un’ipotesi fatta da alcuni telespettatori non convinti della loro sincerità. Una parte del pubblico, sin dall’inizio, aveva notato qualcosa di strano nel forte interesse che i due provavano l’uno nei confronti dell’altra. Non resta ora che attendere delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati.