Uomini e Donne: Jessica ha scelto Davide, ma niente cascata di petali

La tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini ha le idee chiare tanto che ha già scelto, a meno di un mese dal suo ingresso nel programma: uscirà con Davide Lo Russo, che ha detto sì. I due giovani hanno subito capito di provare una forte attrazione e di avere un abbondante feeling. Soprattutto Jessica ha dimostrato di avere ‘carattere’ e di essere alquanto pragmatica in amore, a differenza di molti altri volti passati dal dating show di Canale 5 – tanti i personaggi che sono rimasti in sella pur di rimanere sotto i riflettori e le telecamere qualche giorno in più. Non la Antonini che è certa di aver trovato l’uomo giusto. Quindi, dopo solo 3 puntate è scoccato l’amore: le frecce di Cupido hanno fatto centro. A dare la notizia è stato il Vicolodellenews,

Uomini e Donne, Jessica Antonini ha scelto Davide Lo Russo: niente pioggia di petali

Il pubblico della trasmissione orchestrata da Maria De Filippi ha fin dal principio notato la complicità tra Davide e Jessica. D’altra parte quest’ultima non ha mai nascosto, nel poco tempo rimasta sul trono, il suo interesse per il giovane corteggiatore. Chiaramente un interesse reciproco, visto che Lo Russo, dopo essere stato scelto, si è detto felice per la decisione della ragazza. Sempre da quanto riportato da Il Vicolo delle News, pare che il desiderio della Antonini si sia manifestato in modo talmente fulmineo che la produzione dello show non ha manco fatto in tempo ad organizzare la classica cascata di petali che incornicia momenti simili. Non c’è stato nemmeno il bacio per via del distanziamento sociale da rispettare nello studio in cui viene registrato il programma.

Uomini e Donne, Jessica Antonini esce dal programma con Davide

Jessica Antonini è una modella e tatuatrice, prima tronista, assieme a Sophie Codegoni, dell’edizione 2020-2021 di UeD, la prima psot coronavirus. Originaria di Rieti (città in cui vive attualmente), ha 29 anni ed è già mamma di un figlio nato 5 anni fa. Figlio che, lei stessa ha narrato, ha cresciuto da sola. Per Jessica, l’ambito percorso sul trono di Canale 5 è stata la prima esperienza sul piccolo schermo.