Anticipazioni UeD: un regalo di Davide farà discutere, la scelta di Gianluca

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne! Il Trono Classico e il Trono Over stanno continuando a registrare insieme le puntate e questo comporta un intreccio di dinamiche. Ne sa qualcosa Armando Incarnato che è uscito con una corteggiatrice del Classico e adesso ne è nato un bel triangolo amoroso con Gianluca. Le anticipazioni del Vicolo delle News hanno fatto sapere che nella registrazione di ieri Lucrezia non ha fatto la sua scelta tra i due. Nonostante il tronista Gianluca le avesse dato un ultimatum la settimana scorsa, lei ha detto di non voler scegliere ancora tra i due perché in passato ha fatto scelte avventate e oggi vuole andarci con i piedi di piombo. Gianluca però ha scelto di non uscire con lei in settimana, in attesa di una sua decisione e le ha ricordato dell’ultimatum anche nella registrazione di ieri.

Uomini e Donne, Paolo dimentica Gemma con Maria: tutte le anticipazioni

Nella stessa puntata inoltre Paolo e Gemma hanno chiarito e hanno fatto pace. Lui ha dimenticato la Galgani ed è uscito con un’altra Dama di nome Maria, e c’è stato anche un bacio! Ma proseguiamo con le anticipazioni. Nicola è uscito con Veronica, mentre lei è uscita anche con Moreno. In studio però tra Veronica e Moreno c’è stata una discussione, quindi lei continuerà a uscire solo con Nicola. Il tronista Davide invece ha portato in esterna Selene e Beatrice. Ha preferito l’esterna con la seconda perché, pur non essendo andata molto bene tra lacrime e lamentele, riflettendoci dopo ha capito che erano reazioni sincere e quindi alla fine ha apprezzato la corteggiatrice. Passiamo adesso alle due troniste.

Anticipazioni Uomini e Donne, il regalo di Davide a Jessica che farà discutere

Per Sophie e Jessica sono scesi nuovi corteggiatori, mentre altri sono stati eliminati. Nelle anticipazioni si è parlato dell’esterna di Davide e Jessica, che è andata molto bene come sempre. Tra i due l’intesa cresce sempre di più, ma a stupire è un regalo che Davide ha fatto alla tronista. Se nella puntata in onda questa settimana Nicola ha regalato un bracciale con una rana a Jessica, nella registrazione di ieri Davide ha regalato a Jessica un tatuaggio: una rana, che la tronista ha scelto di tatuare sul polso. Simone come reagirà? Nella puntata si è anche formata ufficialmente una coppia del Trono Over che ha lasciato insieme…