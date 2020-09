Uomini e Donne, Alessandro e Stefania escono insieme: gesto romantico

Le registrazioni di Uomini e Donne sono cominciata da poco meno di un mese e si è già formata la prima coppia. Possiamo già immaginare gli applausi che esploderanno nello studio quando Alessandro e Stefania del Trono Over comunicheranno la volontà di abbandonare insieme il programma. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine, o qualcosa di simile. E visto che lo scopo della trasmissione è trovare l’amore è normale che una coppia che si forma in poche settimane sia motivo di gioia. Negli anni ci sono stati tanti casi come questo e sono queste le coppie che fanno ancora sognare il pubblico a casa. Questo perché ci sono state anche coppie che invece pur piacendosi, perché in alcuni casi era evidente, hanno continuato a stare in studio e a frequentarsi all’interno del programma, finendo col rovinare il rapporto. E in questi casi gli opinionisti hanno urlato al business e all’interesse verso la telecamera.

Di certo non è il caso di Alessandro e Stefania, che sono anche due dei volti nuovi del Trono Over di quest’anno. Sono usciti insieme sin dalla prima sera in trasmissione e nella registrazione dal giorno dopo hanno avuto solo occhi l’uno per l’altra. Non hanno frequentato altre persone del parterre, in queste settimane di trasmissione si sono dedicati alla loro conoscenza e hanno capito di volersi frequentare lontano dalle telecamere. Alessandro e Stefania hanno lasciato insieme Uomini e Donne per vivere il loro amore fuori dagli studi. Alla fine lo scopo del programma è questo, loro due si sono piaciuti e si trovano molto bene insieme quindi perché continuare l’avventura a Uomini e Donne?

A spingerli verso questa decisione è stato anche un regalo romantico che Alessandro ha fatto a Stefania. Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di ieri del Vicolo delle News parlano infatti di un breve viaggio a Venezia di quattro giorni e in questi quattro giorni hanno vissuto dei momenti irripetibili. Momenti che li hanno convinti a volersi vivere in privato. Per loro ci sono stati solo applausi in studio, hanno ballato insieme e poi hanno salutato tutti.