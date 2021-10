Sophie Codegoni, il padre attacca l’ex Matteo: “Ho visto tutto, l’ha umiliata”

Tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri spunta ora Stefano Codegoni, il padre dell’attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’uomo – che oggi è compagno dell’ex gieffina Man Lo Zhang – ha rotto il silenzio sulla storia d’amore della figlia, nata a Uomini e Donne e finita con una doloroso addio. Da settimane Sophie e Matteo si attaccano a distanza per via della loro separazione e adesso anche il padre della Codegoni ha voluto dare la sua versione dei fatti.

Stefano Codegoni, che non è mai apparso pubblicamente accanto alla figlia ventenne, ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più assicurando che è stato Matteo Ranieri a mollare su due piedi la bionda modella e influencer. Il signor Codegoni ha ricordato che Matteo si è addirittura trasferito a Milano per stare più vicino a Sophie ma poi ha preferito scaricarla in malo modo.

Le rivelazioni del padre di Sophie Codegoni

Il padre di Sophie Codegoni ha dichiarato:

“Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi. Una volte le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Un giorno si è presentata sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente”, le ha detto, umiliandola”

Stefano Codegoni ha aggiunto:

“Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui”

L’uomo, che gestisce un locale molto noto a Milano, ha precisato che la figlia Sophie è una ragazza molto semplice, che ha sofferto parecchio per amore e che vorrebbe tanto innamorarsi. Stefano è soddisfatto del lavoro che è riuscito a fare con la sua ex moglie: i due, nonostante il divorzio, hanno cresciuto la loro unica erede nel migliore dei modi.

Stefano Codegoni orgoglioso della figlia

Stefano Codegoni si è detto orgoglioso del percorso della figlia al Grande Fratello Vip. In particolare è contento che stia lasciando un buon segno e che stia dimostrando di essere molto di più di una bella ragazza. Certo, le preoccupazioni non mancano…

Il padre di Sophie ha ammesso di non amare particolarmente il mondo dello spettacolo e di aver spiegato alla giovane Codegoni che è come una giostra: prima o poi il giro finisce e tocca a un altro salire. Stefano ha inoltre confidato di aver conosciuto molti ex partecipanti del Grande Fratello che per la vergogna di non aver avuto successo si sono rinchiusi in casa.