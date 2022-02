Uomini e Donne, Eleonora: cosa non torna. Maria stufa: “Non so che fare”

Le cose ora non tornano più a Uomini e Donne per Eleonora De Fazio, la corteggiatrice di Luca Salatino. Indubbiamente la ragazza è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé, ma non per qualche merito. A permettere di puntate l’interesse dei presenti in studio e dei telespettatori, in realtà, sono state persone da fuori. Dopo essere approdata all’interno del programma di Canale 5, ha ricevuto subito una cattiva notizia da Maria De Filippi. Più di una ragazza ha fatto delle segnalazioni poco carine sul suo conto e su una relazione che avrebbe avuto di recente.

La padrona di casa ha preferito che fosse lei l’unica a leggere i fatti denunciati. Ha scelto di non rendere pubblico ciò che c’è scritto in queste segnalazioni, in quanto avrebbe creato maggiore imbarazzo alla corteggiatrice. Nonostante ciò, si è creato un certo disagio in studio e anche Maria è apparsa abbastanza tesa sulla questione. Ha più volte chiesto a Eleonora (su Instagram eleonora.de.fazio) di essere sincera sulla sua vita sentimentale. Non si può prendere parte al programma se fuori si è impegnati con qualcuno.

Ma la corteggiatrice ha sempre negato ciò, parlando di una storia finita, caratterizzata da rapporti occasionali. Nel corso della puntata andata in onda ieri, è scoppiata in lacrime quando si è ritrovata ad affrontare di nuovo l’argomento. Luca Salatino sembrava disposto a darle fiducia e a proseguire con la loro conoscenza. Dopo la registrazione, però, è apparso abbastanza confuso e oggi il pubblico scopre cos’è accaduto.

Il tronista ha trovato che alcune cose che lui ha avuto modo di leggere attraverso le prime segnalazioni non tornerebbero con quelle dichiarate da Eleonora. In camerino le ha così chiesto un confronto, con tanto di cellulare da controllare. Tale atteggiamento non è particolarmente piaciuto ai telespettatori, che hanno criticato il modo con cui Salatino ha affrontato tutta questa storia.

Tornando al confronto, spulciando sul cellulare della corteggiatrice, ha notato che c’erano solo dei messaggi di dicembre e Whatsapp era vuoto. Ha poi fatto presente che Eleonora non era per nulla tranquilla e serena. Ed ecco che nello studio di Uomini e Donne questo pomeriggio Maria De Filippi fa sapere che è arrivata un’altra segnalazione sulla ragazza.

Si tratta di una persona che ha scelto di dare nome e cognome alla redazione, però vuole parlare solo con Luca. Non ha il piacere di far ascoltare a tutti la sua segnalazione, ma solo al tronista e a Gianni Sperti. Pertanto, tronista e opinionista indossano gli auricolari e ascoltano.

Nel frattempo, la De Filippi cerca di comprendere come stanno davvero le cose. In effetti, c’è troppa confusione. Come mai arrivano tutte queste segnalazioni contro di lei? Si tratta davvero solo di invidia? È possibile che tutti dichiarino la stessa cosa? Ciò che qualche telespettatore fa notare è che chi segnala però non si espone fisicamente.

Forse, non ha voglia di farsi vedere di fronte alle telecamere. Va considerato che la segnalazione di oggi arriva da una ragazza che ha rivelato la sua identità alla redazione e che ha tranquillamente parlato con Luca.

Non si può sapere la verità, chiaramente. Ma Maria cerca comunque di ottenere delle risposte. Le chiede se prima di iniziare questo percorso avesse un fidanzato. Non solo, vorrebbe sapere se effettivamente questa relazione sia finita oppure no.

“Ma certo. La faccia è la mia, io la sto mettendo”, dichiara con sicurezza Eleonora. “Io non so che fare”, afferma invece la conduttrice, che ormai sembra effettivamente trovare una certa difficoltà a gestire questa situazione.

Da ciò che dicono Gianni e Luca si capisce che questa ragazza fa sapere che il presunto fidanzato della corteggiatrice abita vicino casa sua, precisamente di fronte. Pertanto, crede di conoscere la verità dei fatti.

Pare che sul citofono del ragazzo in questione ci sia anche il nome di Eleonora. “Dopo la prima esterna era ancora in questa casa”, fa sapere chi segnala. Sarà davvero così? La corteggiatrice è visibilmente in difficoltà.

Sembra proprio che Luca Salatino arrivi al punto di chiudere la loro conoscenza definitivamente.