Uomini e Donne, Gemma ‘spodesta’ Tina: rissa sfiorata. Il caso di Eleonora

È l’ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne. Questa volta si accende il dramma sulla sedia, quella dell’opinionista. Il tutto accade quando la dama torinese riceve dalla sua ‘nemica’ svariate accuse, sempre le solite. Al centro studio c’è Massimiliano, il quale riceve una dama pronta a conoscerlo. Il professore accetta di intraprendere questa nuova conoscenza e Gemma si fa avanti. Quest’ultima ammette di essere interessata al cavaliere, ma riceve un altro rifiuto. Infatti, l’uomo ammette di non avere alcuna intenzione di conoscerla.

Dopo la mazzata della scorsa settimana, ne arriva un’altra per la Galgani. Ovviamente la Cipollari non si tira indietro e approfitta della situazione per attaccare pesantemente Gemma. “Sapete perché è così cattiva? Perché viene respinta dagli uomini”, dichiara a gran voce l’opinionista. Si accende così un forte scontro tra loro, che sembra terminare con un ballo in studio. In realtà, la dama torinese mette in atto un scenetta che a detta dei telespettatori è abbastanza ridicola. Scendendo nel dettaglio, trasporta la sedia di opinionista di Tina fuori dagli studi.

Il suo è probabilmente un modo per ‘spodestarla’ dal suo ruolo, sebbene non abbia il ‘potere’ di prendere una decisione del genere. Ed ecco che non appena rientra in studio, la Cipollari non può non notare che manca la sua sedia. E si apre così un nuovo dramma tra le due nemiche di sempre di Uomini e Donne. Entrambe non hanno intenzione di cedere: Tina non vuole riprendere la sedia e Gemma non fa alcun passo indietro.

A questo punto, l’opinionista – non in modo carino – invoglia Ida Platano a farlo al posto della sua amica. Nessuno si schioda e, dunque, si continua così per qualche minuto. Fino a quando Ida decide di alzarsi e di andare lei a prendere la sedia di Ida posizionata fuori dagli studi Mediaset da Gemma. Così, finalmente questo scontro può avere una conclusione. Tina non reagisce comunque bene.

La Cipollari vorrebbe, in realtà, che fosse Gemma a uscire a prendere la sua sedia. A questo punto, si avvicina a lei fisicamente e Maria De Filippi la invita a mantenere le distanze. Sembra non ascoltare le parole della conduttrice, tanto che agli occhi del pubblico di Canale 5 pare che stia per accendersi una rissa.

Fortunatamente non accade, ma Tina si avvicina al punto tale che riesce a far alzare Gemma e a strapparle via la sua sedia. La Galgani non si fa intimorire e si siede a terra, mentre la Cipollari torna a sedersi al suo posto. La regia in questa fase stacca l’attenzione su loro due e riprende subito Ida mentre fa rientro in studio. D’altronde, l’opinionista non potrebbe avvicinarsi così tanto alla dama.

A detta di una parte del pubblico, la Galgani avrebbe fatto bene a ‘spodestare’ Tina anche solo per qualche minuto, visti i dispetti che lei in passato ha dovuto affrontare.

UeD, Luca Salatino in difficoltà su Eleonora

La scorsa settimana, mostrando grande imbarazzo, Maria De Filippi ha fatto sapere a Eleonora, corteggiatrice di Luca Salatino, che sono arrivate delle particolari segnalazioni sul suo conto. La padrona di casa ha preferito non rendere pubbliche le dichiarazioni che queste ragazze avrebbero fatto sul suo conto alla redazione. Oggi si riaccende la polemica sul caso. Il tronista romano ha non pochi dubbi su di lei dopo quanto accaduto.

Sentendola parla le crede, ma c’è qualcosa che lo frena. A questo punto, la stessa Eleonora lo invita a fare chiarezza e a dirle chiaramente di andare via, qualora non riuscisse proprio a fidarsi di lei. L’ha portata in esterna, dove lei gli ha assicurato che ci sono delle querele in atto per via di tutta questa storia.

E il web si lascia andare a non poche polemiche al riguardo. La maggior parte dei telespettatori crede alla corteggiatrice ed è convinta che bisognerebbe evitare di metterla ulteriormente in imbarazzo.

“Io sono stata male la scorsa puntata. Sono andata via subito e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare mamma. Non mi sento di raccontarmi in uno studio, per come sono fatta io. Non è facile neanche per me, sicuramente non è bello. Ho pianto anche un sacco. Non riuscirei a stare qua se avessi qualcosa da nascondere. Ho una famiglia che mi guarda”

Eleonora non riesce a trattenere la lacrime a causa di questa difficile situazione. Alla fine, Luca decide di fidarsi di lei e di mettere da parte la segnalazione. Aldilà dei commenti negativi, Salatino appare davvero interessato alla corteggiatrice. Come ogni segnalazione, è giusto che venga affrontata.

lei se ne deve andare perché ha subito un reato e ci sono dei procedimenti in corso per cui è ingiusto che subisca un altro processo li nuovamente la vittima non viene difesa da nessuno ma messa in dubbio #uominiedonne — allora ???? (@porcobioo) February 2, 2022

Ma guarda te se questa deve stare così per Luca. Ma vattene e salvati #uominiedonne — Xenia (@Xenia_syssi) February 2, 2022

Come si può pensare che questa ragazza sia dalla parte del torto…#uominiedonne — ????HelloDarkness,MyOldFriend???? (@BARRICADE248) February 2, 2022