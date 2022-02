Uomini e Donne, Maria sotto accusa: “Teatrino organizzato”, anticipazioni

È avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022. Nello studio di Canale 5 Maria De Filippi ha dovuto rispondere a delle accuse che sono state rivolte alla sua redazione. Scendendo nel dettaglio a lanciare un attacco contro il programma ci ha pensato una corteggiatrice. Andando per ordine, secondo quanto rivela la pagina Instagram gemmapalagi.it, il trono di Matteo Ranieri sta subendo duri colpi. Non si sono presentate alla registrazione le sue corteggiatrici, Federica Aversano e Denise Giulia Mingiano.

Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, entrambe le ragazze hanno deciso di non scendere le famose scale per proseguire la conoscenza con il tronista. La padrona di casa ha presentato questa situazione e poi ha spiegato che Denise ha rivolto delle accuse al suo programma, in particolare alla redazione. Pare che la Mingiano nei giorni scorsi abbia inviato un messaggio alla sorella di Matteo. Maria ha deciso di leggere a tutti i presenti in studio le parole scritte dalla ragazza, che non sono per nulla pacifiche, anzi.

Innanzitutto, Denise avrebbe fatto sapere con questo messaggio che non tornerà nel programma. Inoltre, avrebbe aggiunto che “secondo lei la redazione ha organizzato tutto il teatrino con Armando”. Queste le parole che la corteggiatrice avrebbe scritto alla sorella di Ranieri. Nella precedente registrazione, la De Filippi sembrava mostrare il suo disappunto nei confronti di Denise, dopo l’ennesimo confronto di quest’ultima con il cavaliere napoletano.

Pare che la ragazza si sia convinta del fatto che la redazione abbia spinto Armando Incarnato a farsi avanti con lei per realizzare un colpo di scena. Accusando chi lavora dietro le quinte, ovviamente, Denise avrebbe lanciato la sua bomba anche contro Maria. D’altronde è lei che dirige tutto. Secondo le anticipazioni, la De Filippi avrebbe negato tutto.

Fatto ciò, ha fatto presente a Matteo che potrà prendersi tutto il tempo necessario per capire se vuole che Federica e Denise tornino in studio a corteggiarlo. Avrà modo di riflettere su chi gli piace di più, in modo da poter concludere il suo percorso. In alternativa, la padrona di casa si è detta disposta a far scendere altre corteggiatrici, così da fargli ricominciare il suo trono da capo.

Ranieri ha subito dopo lasciato lo studio e non è più rientrato. Per Luca Salatino è scesa una ragazza di origini egiziane, Soraya. Quest’ultima ha colpito molto il tronista romano, il quale ha ammesso di provare per lei molta attrazione fisica. Ha poi eliminato un’altra corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne, novità sul Trono Over

Secondo quanto riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con il nuovo cavaliere che stava frequentando. Per la dama torinese è sceso un altro corteggiatore, con cui ha deciso di iniziare una nuova frequentazione. Tra Ida Platano e Alessandro continua la conoscenza e sembra che stia procedendo tutto bene.

Anche per lei è arrivato un nuovo cavaliere, ma ha deciso di farlo scendere solo per curiosità. Infatti, l’ha poi rifiutato. Successivamente, si è accesa una discussione tra Alessandro e Diego Tavani. Tra Nadia Marsala e Massimiliano la conoscenza va avanti, mentre Biagio saluta la dama che stava conoscendo. È stata lei a scegliere di chiudere.

Nel corso della registrazione c’è stato uno show che ha visto protagonisti Pinuccia, la quale ieri ha raccontato la vicenda del treno che l’ha toccata nel profondo, e Alessandro. Maria ha tentato di riportare la pace tra i due.