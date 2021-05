UeD, i dettagli della scena tagliata: “Riccardo e Armando quasi a botte”

La famosa quasi rissa tra i due Cavalieri del Trono Over raccontata da una ex Dama informata sui fatti: la testimonianza

Il caso della scena tagliata a Uomini e Donne continua a tenere banco. Le anticipazioni sulla registrazione avevano annunciato una rissa sfiorata tra Armando e Riccardo, così come anche di un duro scontro tra Riccardo e Ida Platano con delle accuse ben precise. A proposito dei primi due è stato mostrato un faccia a faccia, ma non una quasi rissa – che invece il pubblico attendeva. Con Ida invece è andato in onda sì un durissimo confronto, però senza le accuse e le rivelazioni fatte da Riccardo a proposito di scambi di vedute sulla redazione con una ex Dama. Il pubblico attendeva con ansia queste scene, soprattutto perché Armando e Ida non godono di particolare simpatia, almeno leggendo qui e là sui social, per questo aspettavano di vederli smascherati.

Nulla di tutto ciò è andato in onda e sebbene il Web si sia fatto sentire alla fine la redazione non accontenterà le richieste del pubblico. Queste scene non andranno in onda. Sulla rissa è facile immaginare il perché: non è educativo vedere in onda dopo pranzo due uomini muso a muso. Rimane un enorme punto interrogativo invece su ciò che è successo con Ida Platano, soprattutto perché neanche Valentina Autiero ha svelato nulla su questo.

L’ex Dama ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage, che l’ha contattata come persona informata sui fatti. Lei è molto amica di Roberta Di Padua, colei che le ha raccontato cosa è successo. La stessa Valentina si è detta dispiaciuta per la scelta della produzione di tagliare la quasi rissa tra Armando e Riccardo: “Mi sarei fatta due risate”. Quindi è passata a raccontare cosa ha detto Roberta su ciò che è successo in studio:

“Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando”

La famosa battuta poco elegante è ormai famosa ed è stata fatta da Armando, che successivamente si è scusato, dopo che la stessa Roberta ha messo in discussione la passionalità e la virilità di Riccardo. Cosa è andato in onda, invece? Quasi nulla di tutto questo, perché i due Cavalieri hanno avuto uno dei loro soliti scontri in studio. Ma verbale, senza arrivare a uno scontro fisico. Eppure a un tratto Armando è sparito dalla sua postazione, senza che sia andato in onda il momento in cui ha lasciato lo studio.

Il taglio della scena insomma è stato abbastanza evidente, ma su Armando e Riccardo muso a muso il pubblico ha compreso la scelta. Al contrario rimangono forti dubbi e una grande curiosità sulle accuse di Riccardo a Ida: il tarantino deciderà di parlarne in altre sedi? Oppure considera chiusa la questione, una volta che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne?