Uomini e Donne, rotture e attriti. Federica si sente male, le anticipazioni

Nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta ieri, mercoledì 16 febbraio 2022. Ovviamente non sono mancate le svolte per i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Iniziando dai primi, secondo le anticipazioni la puntata ha preso inizio con Gemma Galgani. Stando a ciò che riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la dama torinese ha dato vita a uno scontro con Nadia Marsala. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, Gemma ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono andate giù alla collega.

Scendendo nel dettaglio, la dama di Torino aveva fatto sapere di non aver trovato solidarietà femminile in Nadia. Quest’ultima è rimasta male ed è così iniziata una discussione in studio, con protagonista anche Tina Cipollari (ovviamente). Intanto, la Marsala prosegue la sua conoscenza con Massimiliano e tutto sembra andare per il meglio. Sembra che stiano nascendo dei forti sentimenti tra loro, ma Nadia vorrebbe prima recarsi da lui a Firenze. Diego Tavani dopo Ida Platano ha iniziato a conoscere Gloria.

La dama, però, ci ha tenuto a riservargli qualche rimprovero in studio. Non riesce a capire perché non si sentono mai per telefono e perché lui non l’ha baciata la serata precedente. Per il cavaliere napoletano è poi scesa una donna pronta a conoscerlo. Dopo l’addio e il caos scoppiato, è tornata la pace tra Pinuccia e Alessandro. Non sono mancati, però, gli attacchi da parte di Tina verso la dama.

Mentre una storia torna in piedi, un’altra conoscenza giunge al capolinea, quella tra Biagio e Giuliana. A prendere tale decisione è stata lei, la quale ha spiegato di non aver sentito un trasporto mentale. Per Armando Incarnato è scesa una nuova dama, con cui ha scelto di iniziare una conoscenza.

Iniziano i problemi per Ida e Alessandro. I due hanno discusso per il problema riguardante la distanza. Da ciò che si è potuto capire, il cavaliere ha già anticipato che non ha intenzione di trasferirsi a Brescia qualora dovesse andare avanti la loro storia.

Anticipazioni Uomini e Donne: i troni di Matteo Ranieri e Luca Salatino

Attualmente Matteo Ranieri si ritrova a vivere una situazione abbastanza complicata nel programma di Maria De Filippi. Al contrario di Denise, Federica Aversano ha deciso di tornare alla sua corte, ma nel corso della registrazione di ieri non è potuta entrare in studio. La corteggiatrice si è presentata, però è rimasta dietro le quinte. Il motivo? Sentiva di avere la febbre, tanto che avvertiva dei brividi di freddo.

Il suo tampone è risultato negativo, ma è tornata comunque a casa. Successivamente, Federica ha inviato un messaggio a Matteo facendogli sapere che ci tiene molto a lui e che sente la sua mancanza. Se il tronista non farà scendere altre corteggiatrici, sembra chiaro che presto avverrà la scelta!

Per quanto riguarda Luca Salatino, è uscito con Lili, che pare essere più avanti rispetto a lui. Inoltre, c’è stata una piccola lite per il tronista, con Soraya.