Uomini e Donne, Matteo manda a Sophie l’attesa stoccata: Maria nel caos

Puntata di svolte per lo show della De Filippi, che deve cercare di trovare un modo per riportare la pace in studio

Arriva la tanto attesa stoccata di Matteo Ranieri a Uomini e Donne per Sophie Codegoni. Nello studio di Canale 5 ancora non c’era stata una chiara frecciata nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip 6. In molti si aspettavano che il tronista si lasciasse andare a qualche bordata, ma ha mantenuto la sua posizione di sempre, evitando qualsiasi tipo di aggancio a quella storia. Al contrario, dentro la Casa di Cinecittà, inizialmente Sophie aveva parlato della loro relazione, non ottenendo il risultato sperato.

Matteo ha sempre preferito tenersi alla larga da ulteriori spiegazioni pubbliche e di recente Armando Incarnato ha svelato qualche dettaglio su questa scelta. Nel corso della puntata in onda oggi, Ranieri si lascia finalmente andare e lancia la sua stoccata. Impossibile non pensare che sia una frecciata indirizzata a Sophie e per il pubblico di Canale 5 è tutto abbastanza chiaro. Il tutto accade nel momento in cui il suo trono si sgretola. Denise Giulia Mingiano e Federica Aversano hanno deciso di non fare ritorno nel programma.

Maria De Filippi annuncia che la prima ha scelto di non venire più. Non solo, come già riportavano le anticipazioni, ha scritto alla sorella di Matteo parlando male del programma, in particolare della redazione e della conduttrice. Denise li accusa di aver orchestrato la situazione con Armando Incarnato per metterla in cattiva luce. Dopo di che, si dice convinta del fatto che la padrona di casa abbia bloccato il loro amore.

In questo caso si riferisce al momento in cui Maria ha consigliato a Matteo di riflettere. Il tronista era intenzionato a seguire Denise dietro le quinte, quando lei è scappata via. La conduttrice ha cercato di far capire al giovane Ranieri che non poteva sempre andare dietro alle altre persone. Gli ha consigliato di pensare di più a se stesso, visto che ancora una volta Denise l’aveva deluso ridendo e chiacchierando con Armando.

“Secondo lei la redazione ha architettato tutto, perché aveva mandato a quel paese Armando. Noi quel passaggio non l’abbiamo. Noi non abbiamo alcun interesse. Io ho fatto cercare l’audio, ma non l’hanno trovato. Nella sua convinzione sono io che blocco questo amore. Mi dispiace se ti ho bloccato, ma ti ho solo fatto riflettere. Non ce l’ho con Denise”

Incarnato prende la palla al balzo e fa presente a Matteo che mai si sarebbe permesso di mettersi tra lui e una sua corteggiatrice, visto il rapporto che avevano. Fa intendere che il suo scopo era appunto quello di ‘smascherare’ Denise. “Per farti aprire gli occhi”, dichiara il cavaliere napoletano, che non riceve comunque il consenso del pubblico.

In ogni caso, Maria De Filippi ci tiene a sottolineare che Denise non è comunque mai uscita a prendere il caffè con Armando. Si passa così a Federica, anche lei assente in puntata. Dopo la precedente registrazione, ha condiviso una Storia su Instagram dove sembrava riferirsi proprio a Matteo. Tale messaggio, che parlava di un co…ne, è stato poi da lei stessa cancellato.

Subito dopo, ne ha pubblicato un altro spiegando che quel termine lo scrive “in modo leggero” e che non per forza i suoi post debbano essere indirizzati al tronista. A questo punto, Maria invita Ranieri a prendersi del tempo per riflettere e capire cosa vuole fare. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano il ritorno di Federica in studio. Quindi, non tutto è perduto.

Ed ecco che proprio in questa fase della puntata Matteo Ranieri lancia la sua frecciata a Sophie Codegoni.

“Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”

Non fa il nome della gieffina, eppure il riferimento appare abbastanza chiaro. E chissà magari l’ex tronista verrà messa al corrente al GF Vip di ciò che sta accadendo al trono di Matteo. In ogni caso, quando uscirà dalla Casa di Cinecittà avrà modo di scoprirlo. Sicuramente è passato talmente tanto tempo che Sophie potrebbe infischiarsene o non vedere nelle sue parole un attacco.

Intanto, Ranieri spiega di voler avere al suo fianco una persona che combatte insieme a lui e non una che fugge a ogni litigio. La sua amicizia con Luca Salatino, invece, cresce sempre di più. Crede che una volta finito il suo percorso, sarà il suo migliore amico. Provato dal suo trono che si sgretola, Matteo si reca poi dietro le quinte per farsi aiutare dalla redazione.

Uomini e Donne nel caos: troni che si sgretolano, liti accese e coppie rotte

Maria deve risolvere non pochi problemi nel suo programma, come accade da sempre. Oggi è una puntata abbastanza complicata. Inizialmente il confronto tra Alessandro e Pinuccia, dopo quanto accaduto ieri, porta a una svolta: arriva l’addio.

Subito dopo, si accende un forte scontro tra Alessandro e Diego Tavani, con una Ida Platano che perde le staffe. La dama di Brescia accusa il cavaliere romano di aver, qualche settimana fa, fatto volontariamente riferimento al fatto che hanno condiviso il letto.

Non mancano urla e accuse. E subito dopo Matteo Ranieri si ritrova solo in studio, senza le sue corteggiatrici.