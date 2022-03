Uomini e Donne, Gemma messa da parte: che succede? Svolta nello show

Gemma Galgani sempre più nell’ombra a Uomini e Donne. Sembra passato tantissimo tempo dalle puntate con protagonista la dama torinese, che stava seduta al centro studio per ore. Per anni è stata lei il volto principale del programma di Maria De Filippi, oggi però le cose stanno cambiando e il pubblico di Canale 5 se ne sta rendendo conto. Sono tanti i telespettatori che fanno notare il particolare sui social network. Di Gemma si parla sempre meno e il motivo non è chiaro. Nonostante ciò, si possono fare delle ipotesi al riguardo.

La redazione potrebbe aver deciso di dare una svolta al dating show del pomeriggio di Canale 5. La maggior parte delle puntate iniziavano proprio dalla Galgani, che al centro studio portava le novità sulle sue conoscenze e i litigi con Tina Cipollari. Ora, invece, resta nell’ombra, come se non avesse più nulla di travolgente da raccontare. Eppure varie volte la sediolina rossa è stata sistemata per lei anche se non c’era granché da dire, solo per regalare ai telespettatori qualche ora di svago.

Cosa sta succedendo a Gemma Galgani a Uomini e Donne? Per mantenere in piedi uno show è necessario, ogni tanto, dare una svolta. Di certo la dama torinese non può restare per sempre protagonista del Trono Over, sebbene qualcuno riesca a immaginarla anche tra 20 anni nel programma. Oggi Gemma ha 72 anni e a 90 anni potrebbe tranquillamente ancora essere alla ricerca dell’amore.

Già questa estate si vociferava l’uscita di scena della Galgani dallo show della De Filippi. Ma nessuno riesce a immaginare il programma senza di lei, neanche Gianni Sperti. La sua presenza continuerà a essere fissa anche nelle prossime edizioni, probabilmente. Nonostante ciò, la redazione sembra voler dare spazio ad altri volti per portare una ventata d’aria nuova per i telespettatori. Maria continua a parlare di lei, ma non più come accadeva fino a qualche mese fa.

C’è chi vede Ida Platano come Gemma 2.0. Le due dame sono amiche da tantissimo tempo e non l’hanno mai nascosto, anzi. In questi mesi, la Cipollari ha fatto notare che la prima starebbe seguendo lo stesso percorso della Galgani. Non solo, Tina si scaglia duramente contro Ida, inscenando scontri accesi. Questo dettaglio è un chiaro segnale, per molti fan, che Ida un giorno prenderà il posto da protagonista della sua amica.

Intanto, dopo diversi giorni nell’ombra, le anticipazioni rivelano che Gemma è tornata al centro studio nella registrazione di sabato, che a breve andrà in onda. La dama torinese ha parlato di un bacio inaspettato, con Franco. Nonostante questo, il programma sembra aver ormai deciso di non dare più lo spazio di prima alla Galgani e di dare una piccola svolta.

Certo, la redazione potrebbe anche rendersi conto che il pubblico sente la mancanza della dama torinese come protagonista dello show e tornare sui suoi passi.

Non pensavo di dirlo…ma a questo punto mi manca Gemma #uominiedonne — Francy (@Poppipidu) March 21, 2022

Per le prossime puntate mi aspetto il devasto di Gemma è da un po' che viene messa da parte e si inventerà qualcosa per far capire a chi appartiene quel centro studio #uominiedonne pic.twitter.com/ih2xmarOX5 — sasi???? (@p0liedrico) March 21, 2022

cosa vuol dire che gemma non è più protagonista a ued spiegate io non seguo da novembre ma ditemi #uominiedonne — dissacrante&contrastante (@devotoaltrash) March 21, 2022

Raga ma notate anche voi che si parla pochissimo di Gemma in queste settimane?! ???????? Come mai?! #uominiedonne pic.twitter.com/HmSEyUNdHx — Anna✨ (@Anna84013718) March 21, 2022