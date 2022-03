UeD anticipazioni: nuova tronista, rottura al Trono Over, il bacio di Gemma

Sabato 19 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il profilo Instagram UominieDonneClassiceOver ha svelato delle interessanti anticipazioni di quel che è accaduto in studio e che si vedrà tra pochi giorni in tv, su Canale Cinque. Innanzitutto è sbarcata in trasmissione una nuova tronista di nome Veronica (non è stato svelato alcun dettaglio in più sulla nuova figura). Dopodiché, i riflettori sono stati puntati su Matteo Ranieri che ha deciso di uscire sia con Federica sia con Valeria. Ha baciato entrambe, fatto che è stato mal digerito da Federica, la quale credeva di avere una sorta di legame “in esclusiva”. La sua convinzione, presto infranta, è maturata dopo che il ragazzo gli ha fatto conoscere il suo cane. Un gesto che la corteggiatrice ha letto come un passo importante del loro rapporto in costruzione. Da qui la delusione nel vedere Ranieri con Valeria.

Largo poi alle dinamiche del Trono Over con Ida e Alessandro che hanno messo un punto definitivo alla loro storia. Dopodiché Gemma Galgani si è baciata, inaspettatamente, con Franco.

Uomini e Donne, lo show continua a non deludere

Passano gli anni, aumentano le edizioni, eppure il format di Uomini e Donne non sente l’effetto usura del tempo. Il dating show di Canale Cinque, nella stagione 2021/2022, si sta confermando una assoluta garanzia per il palinsesto dell’ammiraglia del Biscione. Maria De Filippi, infatti, continua a fare incetta di ascolti e share: UeD è abbondantemente il programma più visto del pomeriggio non solo tra gli show di Mediaset ma anche rispetto a quelli della Rai.

Altrimenti detto, Uomini e Donne è lo show pomeridiano più visto dagli italiani affezionati al piccolo schermo. In media, dal lunedì al venerdì, quotidianamente raccoglie oltre 2.8 milioni di utenti, andando sempre abbondantemente oltre il 20% di share. In diverse puntate ha persino sfondato il muro dei 3 milioni di persone raggiunte.

A premiare anche la formula con la quale Maria De Filippi ha rivoluzionato la trasmissione, decidendo di accorpare il Trono Classico e il Trono Over.