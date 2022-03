Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato – Più Forti del Destino, chi ha vinto

Il palinsesto televisivo di venerdì 18 marzo 2022 ha visto scontrarsi, in prima serata, Il Cantante Mascherato e la fiction Più Forti del Destino. Lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha vinto la serata in termini di share, raggiungendo il 17.60%. L’ultima puntata dello sceneggiato con Laura Chiatti in onda su Canale 5 ha invece raggiunto solo il 12.10%. Rai 3 e Italia Uno hanno optato per il cinema, rispettivamente con Sorry We Missed You e John Wick 2. Su Rete4 e La7 spazio invece all’approfondimento sull’attualità, con i consueti appuntamenti con Quarto Grado e Propaganda Live.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti e allo share della prima serata di venerdì 18 marzo 2022:

Rai Uno: Il Cantante Mascherato ha raccolto 2.970.000 spettatori (17.6%).

Rai Due: NCIS ha conquistato 806.000 spettatori (3.6%), mentre NCIS: Hawai’i ne ha conquistati 595.000 (3.3%).

Rai Tre: Sorry We Missed You ha catturato l’attenzione di 631.000 spettatori (2.9%).

Canale 5: Più Forti del Destino ha convinto 2.384.000 spettatori (12.1%).

Italia 1: John Wick 2 ha intrattenuto 1.385.000 spettatori (6.9%).

Rete 4: Quarto Grado è stato visto da 1.538.000 spettatori (9%).

La7: Propaganda Live ha incollato innanzi al teleschermo 885.000 spettatori (5.5%).

Tv8: Quattro Matrimoni ha raccolto 344.000 spettatori (1.7%).

Nove: Fratelli di Crozza ha convinto 1.397.000 spettatori (6.2%).

Ascolti tv venerdì 18 marzo 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.914.000 spettatori (20.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.755.000 spettatori (15.8%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.441.000 spettatori (22%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.026.000 spettatori (26.4%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.190.000 spettatori (14.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.406.000 (18.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di venerdì 18 marzo 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.054.000 spettatori (18.6%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.246.000 spettatori (17.9%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 504.000 spettatori (4.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.390.000 spettatori (16.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.342.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.792.000 spettatori (22.9%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.961.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.687.000 spettatori (15.8%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.793.000 spettatori (14.5%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 18 marzo 2022