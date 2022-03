Il Cantante Mascherato si allunga: perché e quando va in onda la finale

By

Quando finisce Il Cantante Mascherato? Quando scopriremo l’identità dell’ultima maschera e quindi del vincitore di questa edizione? A rispondere a questa e ad altre domande nelle scorse ore è stato Bubino Blog. In un articolo di anticipazioni pubblicato oggi, il sito cambia un po’ le carte in tavola rispetto alle nostre certezze fino a questo punto.

In teoria, almeno fino ad oggi, Il Cantante Mascherato a1vrebbe dovuto chiudersi venerdì 25 marzo. Ma i piani sono cambiati. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Mamma Rai sarebbe rimasta talmente contenta dei risultati degli ascolti e degli incassi pubblicitari della trasmissione da dare a Milly Carlucci ulteriore spazio di manovra. Una scelta inaspettata, ad onor del vero. Lo share di questa edizione, infatti, non è mai stato particolarmente onorevole.

Il Cantante Mascherato di allunga così di una puntata e si dovrebbe chiudere con la tanto attesa finale venerdì 1° aprile. Ci sarà, dunque, una semifinale doppia. La prima andrà in onda questa sera, 18 marzo. Stasera rivedremo il confronto fra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio sullo “spinoso” caso SoleLuna, ai quali però si aggiungerà anche Max Giusti. Per il resto ci sarà ancora spazio per i duetti, diventati il marchio di fabbrica di questa edizione: sul palco saliranno Ivana Spagna, Orietta Berti e Red Canzian, il trionfatore della scorsa edizione nei panni di Pappagallo.

Anche stavolta ci sarà la Maschera d’Oro, assegnata questa settimana a Francesco Facchinetti dopo il “fail” di Caterina Balivo nella scorsa puntata. All’opinionista verrà data una sola occasione per svelare l’identità di una maschera: se dovesse indovinare, il personaggio dovrà smascherarsi senza passare per lo spareggio.

Per il resto, rimangono ancora da svelare le identità di un totale di 7 maschere: stiamo parlando di Camaleonte, Volpe, Drago, Lumaca, Medusa, SoleLuna e Pinguino. Se su alcuni di loro aleggia ancora un fitto mistero, per altri la loro vera identità è praticamente un segreto di Pulcinella. In questo secondo caso parliamo di SoleLuna, che a molti sembra essere proprio Cristiano Malgioglio, e Medusa, che potrebbe nascondere Bianca Guaccero. Qualunque sia la verità, dunque, lo scopriremo soltanto ad inizio aprile.