Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv parlando dell’edizione in corso del Cantante Mascherato. Un programma al quale tiene davvero tanto, è contenta del successo che sta avendo, anche sui social, e questa serenità le permette di affrontare anche eventuali polemiche. Come quella esplosa con l’eliminazione di Cristina D’Avena. La settimana scorsa Il Cantante Mascherato non è andato in onda perché Rai 1 ha modificato la programmazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Venerdì sera tornerà regolarmente in onda e Milly è carica come sempre per le nuove esibizioni delle sue maschere.

Nel corso dell’intervista, però, le hanno anche fatto una domanda sull’Eurovision Song Contest. Dato che si terrà in Italia, come ormai tutti ben sapranno, ed è stata la Rai a occuparsi dell’organizzazione, insieme al comitato del festival, tra i possibili conduttori c’era anche il nome della Carlucci. In realtà era stata lei stessa a proporsi, si era anzi candidata mettendosi a disposizione dell’azienda qualora ci fosse bisogno di lei. Così non è stato, Rai 1 ha puntato su Cattelan, Mika e Laura Pausini. Milly Carlucci ha commentato così la mancata conduzione dell’Eurovision:

“Non mi ero candidata, ho risposto a una domanda. E chiaramente ho detto che mi avrebbe fatto piacere, ma mi sembra che la Rai abbia fatto un’ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo”

Dunque ha precisato che si era candidata lei stessa rispondendo a una domanda che le avevano rivolto. Per questo, magari, non vive la cosa come un essere stata esclusa o peggio bocciata. La conduttrice stessa ha riconosciuto che un volto come Laura Pausini, conosciuta in tutto il mondo, è forse più giusto. C’è stata un’altra domanda molto interessante, soprattutto per chi segue da anni la presunta rivalità o concorrenza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Stando a delle indiscrezioni, infatti, si starebbe pensando a una conduzione a due per loro due, insieme. Questa la risposta di Milly Carlucci su una eventuale conduzione con Maria De Filippi:

“Non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre”

Non ha risposto in modo chiaro, è evidente, ma parlando di fascino degli imprevisti e dell’imprevedibilità magari non direbbe di no. Certo non ha mostrato particolare entusiasmo, ecco, né ha detto un “sì” convinto. Un programma con Milly Carlucci e Maria De Filippi conduttrici sarebbe da seguire con la lente d’ingrandimento e commentatissima ovunque. Un vero e proprio evento, dopo i tanti scontri del sabato sera ma su reti diverse.