Finalmente c’è l’ufficialità: i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 sono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La notizia era nell’aria da settimane, alcuni di loro si sono lasciati sfuggire qualche indizio ma solo stasera Amadeus ha ufficializzato il tutto sul palco dell’Ariston. Laura è stata ospite della seconda serata di Sanremo 2022 e dopo la sua esibizione il conduttore ha invitato gli altri due a raggiungerli sul palco. Cattelan e Mika si sono uniti a loro e così hanno confermato tutte le indiscrezioni sull’Eurovision dei mesi scorsi.

Cattelan è stato il nome spuntato sin dall’inizio e mai scomparso: il suo passaggio in Rai non poteva avvenire in un periodo migliore. Il giovane conduttore sembra approdato in Rai nel momento giusto, insomma. Mika si è aggiunto in corsa e infine è spuntato anche il nome della Pausini, che è molto conosciuta e amata anche all’estero. Mika gira il mondo con i suoi concerti e la sua musica, ma anche Cattelan saprà farsi apprezzare dal pubblico estero dell’Eurovision Song Contest. Servivano inoltre tre persone che sanno parlare in modo fluente l’inglese e le scelte non potevano essere più azzeccate di queste. Qualcuno aveva ipotizzato Chiara Ferragni, altro volto italiano influente nel mondo, ma alla fine lei non ci sarà.

Durante la presentazione a Sanremo 2022, Mika è stato il primo a unirsi a Laura sul palco cantando con lei una canzone. Cattelan è apparso invece tra l’orchestra, suonando vari strumenti. Amadeus li ha presentati così: “Posso finalmente annunciare i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022”. Per non mettere pressione ai tre, Amadeus ha ricordato che il concorso è seguito da 200 milioni di telespettatori nel mondo. “No stress”, gli ha detto a un certo punto Mika per invitarlo a non ricordargli che saranno sotto gli occhi del mondo intero. Dovranno condurre in inglese e sul palco dell’Ariston i tre hanno dato dimostrazione di conoscere più lingue.

Laura Pausini, Cattelan e Mika condurranno l’Eurovision Song Contest 2022 e il pubblico italiano non vede l’ora di vederli in azione. Da oggi mancano esattamente cento giorni all’inizio del concorso, che si terrà dal 10 al 14 maggio 2022.