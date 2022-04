UeD, Federica sbotta: “Matteo e Valeria? Lui ci è cascato! Su Alessandro…”

Federica Aversano dopo Uomini e Donne torna a parlare della scelta di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex corteggiatrice si svela in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, dove assicura che oggi sta bene. Non si è pentita della sua forte reazione, ma di aver lasciato l’ex tronista parlare anche un secondo di più. C’è stato un momento del percorso in cui Federica sentiva che sarebbe potuta essere la scelta di Matteo, ovvero all’inizio. Quando, però, sono usciti fuori i caratteri, più avanti, la situazione per lei cominciava a essere più chiara.

Nel momento in cui Ranieri si è recato a Caserta per chiederle di tornare, Federica aveva visto in lui occhi diversi “quelli dell’inizio”. Ma evidentemente si sbagliava. Come già ha detto durante la scelta, quando ha ricevuto il videomessaggio di Matteo ha avuto la certezza che non sarebbe stata lei la scelta. Ed ecco che ribadisce il suo pensiero: “Si capivano molto perché secondo me – è una mia opinione, non un giudizio – sono entrambi immaturi”. Non finisce qui, Federica Aversano lancia la sua bella stoccata a Valeria Cardone.

“Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate. Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero”

Al contrario, Federica crede di essere stata sempre se stessa, spontanea, senza dare troppa importanza alle telecamere. A questo punto dell’intervista, la Aversano torna a parlare anche di Alessandro Vicinanza. In questi giorni, un’indiscrezione ha fatto sapere che Maria De Filippi starebbe spingendo per riportare Federica a Uomini e Donne. Ma sembra che questo non sia per il momento possibile.

“Non voglio più vedere un ragazzo da qui a ottant’anni! (Sorride). Già per me è stato difficile aprirmi con Matteo. Alessandro… abbiamo scambiato qualche parola, è un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione, le cose che ho provato per Matteo erano vere. Al momento non è cambiato niente in me dalla scorsa settimana. Non sono pronta e mi sento ancora più diffidente”

Dunque, Alessandro dovrà farsene una ragione: per ora Federica non ha intenzione di intraprendere alcuna conoscenza. Nel suo cuore oggi si sente presa in giro da Matteo Ranieri. La delusione non deriva dalla scelta in sé, bensì dal fatto che lui andò a Caserta per riportarla nel programma. Se ciò non fosse accaduto, durante l’ultima sua puntata, anziché avere quella dura reazione, lo avrebbe abbracciato e ringraziato.

A oggi si sente comunque serena, perché ha dato tutto, arrivando alla fine “stanca, non entusiasta, avvilita, svuotata”. Crede che Valeria sia effettivamente la ragazza più adatta a Matteo.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta a UeD

E invece come se la sta passando la nuova coppia? Tra loro sta proseguendo tutto molto bene. Stanno tentando di conoscersi il più possibile da soli, incontrandosi a Roma, a metà strada tra le loro città. Matteo oggi sente chiaramente la mancanza di Luca Salatino, con cui è nata una bellissima amicizia. Si sentono spesso, almeno cinque o sei volte al giorno. “È un po’ come se fossi uscito dal programma con due fidanzate”, afferma ridendo Ranieri.

Ed ecco che Matteo e Valeria commentano la reazione di Federica durante la scelta. Il primo crede che non ci sia più nulla da dire. “Credo che ognuno sia fatto a suo modo ed è giusto, di conseguenza, che abbia le proprie reazioni”, dichiara. Invece, Valeria confessa: “Al suo posto? Sicuramente sarei rimasta molto delusa ma mi sarei limitata a salutare Matteo e ad andare via”.

Per il momento, non ci sono piani di convivenza. Matteo e Valeria affronteranno la distanza ritrovandosi a metà strada. Questa sarà comunque “una situazione temporanea”, in quanto l’ex tronista sta per tornare a vivere da solo. Pertanto, la Cardone potrà andare a stare da lui. Nei week-end sarà poi Ranieri a spostarsi. In realtà, la distanza non preoccupa nessuno dei due.