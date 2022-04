Uomini e Donne, Federica Aversano: Maria starebbe agendo per il ritorno

Federica Aversano torna a Uomini e Donne? Questo il pubblico con certezza potrà saperlo solo tra qualche tempo. Ma intanto un’indiscrezione fa sapere che Maria De Filippi starebbe cercando di farla tornare nello studio di Canale 5, in un altro ruolo. Matteo Ranieri alla fine ha scelto Valeria Cardone, andando contro ogni aspettativa. Aveva iniziato il suo percorso con Federica e Denise Mingiano. Il caos ha travolto il trono dell’ex corteggiatore, che si è ritrovato costretto a far arrivare nuove corteggiatrici alla sua corte.

Al contrario di Denise, la Aversano ha fatto ritorno nello show del pomeriggio di Canale 5. Qui, però, ha dovuto condividere il percorso con un’altra rivale, Valeria. Ranieri ha poi deciso di iniziare una relazione con la Cardone lontano dalle telecamere. La scelta ha suscitato varie polemiche, tra cui quella della stessa Federica, che non ha digerito il tutto. Ma i fan della Aversano ora possono tornare a sognare, con questa nuova indiscrezione data nelle ultime ore da Mondo Tv 24.

“Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione ovviamente con un altro ruolo, quello di tronista sarebbe quello individuato, in alternativa come possibile conoscenza di Alessandro Vicinanza ex pretendente di Ida Platano”

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha fatto spesso notare la fiducia che ha riposto in Federica Aversano. Ha sempre cercato di capirla e di far uscire fuori il suo carattere. Proprio per questo motivo, in molti hanno immaginato di vedere l’ex corteggiatrice come nuova tronista. E chissà che questo non possa davvero accadere! Di certo, non è la prima volta che un ex volto del programma riceva una seconda opportunità per cercare l’amore. Un esempio è proprio Matteo.

Ma potrebbe esserci un’altra possibilità di rivederla nello studio. Poco dopo la scelta di Matteo Ranieri, Alessandro Vicinanza ha espresso il suo interesse nei confronti di Federica. Ha ricevuto, però, un bel palo. La Aversano non ha accettato di rimanere nel programma per conoscerlo. Non solo, ha anche precisato che lontano dalle telecamere avrebbe ricevuto la stessa risposta.

Dunque, sembra improbabile che Federica torni per conoscere meglio l’ex conoscenza di Ida Platano. In questo caso, diventerebbe una dama del Trono Over. Il trono, però, potrebbe attirarla nuovamente in quello studio. Maria De Filippi potrebbe riuscire nella sua impresa. Non resta che attendere per scoprirlo.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo UeD

La love story per la nuova coppia del Trono Classico sta procedendo bene. Come hanno fatto sapere già entrambi in un’intervista sul Magazine dedicato al programma, sono per ora entusiasti dei momenti vissuti lontano dai riflettori. Ieri sera hanno fatto la loro prima diretta di coppia su Instagram, durante la quale hanno confermato che non convivono.

Sembra che per il momento Matteo e Valeria vivranno una relazione a distanza. Si vedranno solo nei weekend per conoscersi meglio. Ma i fan non possono sperare di rivederli in tv con Temptation Island. La coppia ha già fatto sapere di non avere intenzione di prendere parte al reality delle tentazioni.