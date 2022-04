UeD, Matteo e Valeria: prima notte insieme. Arrivano mazzate per Federica

Cos’è successo tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta a Uomini e Donne? A raccontarlo ci pensano loro, in una brevissima intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. E, nel frattempo, arrivano critiche e accuse per Federica Aversano da parte di alcuni volti dello show. Un bacio è riuscito ad aprire gli occhi del tronista e a portarlo magicamente tra le braccia della sua corteggiatrice campana. Una decisione inaspettata e improvvisa quella dell’ormai ex tronista ligure.

Matteo Ranieri ha scelto di concludere il suo percorso senza neppure fare le sue ultime esterne. Non ne aveva bisogno, perché sapeva già che il suo cuore batteva per Valeria Cardone. Il giorno dopo la scelta, la redazione si mette subito in contatto con la nuova coppia del Trono Classico per sapere come sta procedendo tra loro. Entrambi si dicono felici del risultato, in quanto le aspettative che avevano “si sono concretizzate”. Nelle prime 24 ore insieme sono stati bene, proprio come accadeva in esterna “se non di più”.

L’intesa per Matteo si è “addirittura triplicata”. Il tutto è avvenuto in modo talmente spontaneo che entrambi hanno avuto come la sensazione di conoscersi da diverso tempo. Una volta rimasti soli, Valeria ha fatto “un tenero interrogatorio” al Ranieri. In particolare, le ha dovuto ribadire l’importanza che per lui ha avuto l’ultimo bacio dato in esterna.

La prima notte di Matteo e Valeria dopo la scelta a UeD “è stata bellissima, romantica e dolce”. Così racconta la coppia. Ranieri confida che si sono raccontati tutto ciò che non si erano ancora detti di fronte alle telecamere. Non vedevano l’ora di vivere questi momenti: “Dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci”.

Uomini e Donne, Federica Aversano divide lo studio

Nel frattempo, Federica Aversano ieri si è sfogata sui social, scagliandosi contro la famiglia di Matteo. E arrivano per lei diverse critiche da parte di alcuni partecipanti del programma, che in studio hanno assistito alla scelta dal vivo. La reazione della ormai ex corteggiatrice sembra aver diviso un po’ i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Al Magazine dedicato al programma, Ida Platano ammette che si aspettava che Matteo avrebbe scelto Valeria. Come si era capito la settimana scorsa, la parrucchiera di Brescia non condivide molto il modo di fare di Federica.

“Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per le”

Ida crede che la Aversano non abbia mai fatto capire fino in fondo se quell’interesse forte ci fosse oppure no. Non è piaciuto alla dama il modo in cui lei ha criticato Matteo per la sensibilità. A prendere le difese di Federica ci pensa Giovanna Filippi, la quale durante la scelta ha colpito tutto per le lacrime e la benedizione data al Ranieri come una nonna.

“Federica non era male, sicuramente una ragazza un po’ più matura. In quel momento (la non scelta, ndr) ha reagito in modo normale, chiunque farebbe così… probabilmente al suo posto anche io mi sarei comportata allo stesso modo”

Secondo Giovanna, Federica era innamorata. Nonostante ciò, bisogna essere consapevoli che ognuno deve fare ciò che si sente. Si è tanto affezionata a Matteo e ora lo aspetta in Sicilia, insieme a Valeria, nella sua casa al mare.

Anche Gemma Galgani comprende la reazione e la delusione di Federica. Ma crede che “la parte successiva, con quella battuta forse un po’ forte, non so…”. La dama torinese crede che non debba esserci rancore, sebbene sia comprensibile che una donna delusa si ritrovi a vivere un certo disagio.

Soraia Allam, grande amica di Federica, confessa di aver sperato fino all’ultimo, ma si aspettava che Matteo avrebbe scelto Valeria. La corteggiatrice di Luca Salatino crede, però, che la Cardone potrebbe essere stata “una scelta più facile”. Quando è avvenuto tutto, Soraia stava dietro le quinte in lacrime e oggi dichiara di capire bene la reazione della Aversano, anzi fosse stata in lei avrebbe reagito in modo ancora più acceso.

“Come si fa a capire una ragazza in un mese? Ho il sospetto che non sia mai stato veramente preso da nessuna. So che Luca se la prenderà per le cose che sto dicendo, ma è quello che penso”

Alessandro Rausa del Trono Over si scaglia, invece, contro Federica. Poco prima della scelta pare che Matteo fosse un po’ titubante, in quanto non sapeva come distaccarsi dalla Aversano. L’anziano cavaliere gli ha consigliato, però, di fare di testa sua e seguire il suo cuore.

“Federica se lo metteva nel taschino perché ha un carattere troppo forte. Inutile la reazione di Federica, avrebbe fatto meglio a salutare e andarsene senza dire nulla. Penso che lei avesse capito tutto e, facendo così, ha solo rovinato il momento”

Secondo Armando Incarnato, la reazione di Federica è stata una conferma del fatto che non fossero fatti l’uno per l’altra. Da donna matura, a detta sua, avrebbe dovuto agire con più freddezza. Il cavaliere napoletano è convinto che Matteo sia rimasto molto male.

Infine, a dire la loro ci pensano i suoi amici Davide Donadei e Chiara Rabbi, presenti durante la scelta. L’ex tronista fa presente che lui avrebbe speso parole meno dure, sebbene non voglia giudicarla. L’ex corteggiatrice, invece, va più diretta.